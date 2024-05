https://latamnews.lat/20240510/el-dia-d-como-la-batalla-que-salvo-al-mundo-del-nazismo-es-un-mito-y-un-revisionismo-historico-1150364301.html

El Día D como la batalla que salvó al mundo del nazismo es "un mito y un revisionismo histórico"



Objeto de innumerables películas de repercusión mundial, la batalla de Normandía, conocida ampliamente como el Día D, ocupa el imaginario colectivo occidental como la batalla que cambió las tornas del conflicto y determinó la derrota de los alemanes, salvando a Europa y a la democracia.El nombre hace referencia a la invasión de Normandía, en el norte de Francia, que tuvo lugar el 6 de junio de 1944, como parte de la operación Overlord, en la que principalmente británicos y estadounidenses invadieron el norte de Francia ocupado por los alemanes.Autor del libro El Día D: cómo la historia se convirtió en mito, Icles Rodrigues explica que en el imaginario colectivo existe la idea de que, sin el Día D, Alemania habría ganado la guerra. Destacó la invasión de Normandía, que aceleró el final de la guerra y salvó muchas vidas, pero no fue un acontecimiento decisivo.Otro acontecimiento crucial para la victoria aliada fue cuando los británicos rompieron la encriptación de los mensajes entre los alemanes e informaron a los soviéticos de una nueva ofensiva alemana, dando tiempo a la URSS para prepararse, subrayó Rodrigues."Esto culmina en la campaña de Kursk, donde los alemanes fueron derrotados de nuevo. Y mientras tanto, mientras se desarrolla Kursk, los aliados invaden Italia, y en ese momento está muy claro que es solo cuestión de tiempo que Alemania pierda la guerra", aclara. "Así que decir que la guerra no se ganaría si no se produjera el Día D es delirante. Es un deseo de manipular la historia", apunta el investigador.La victoria en Europa contra los nazis se ha convertido en objeto de disputa política en las últimas décadas, señala el historiador Ricardo Quiroga, investigador del Grupo de Estudios sobre el 9 de mayo. En esta batalla de ideas, Quiroga destaca el revisionismo perpetrado por Occidente, que ha boicoteado visiones distintas a la hegemónica, también en lo que respecta al Día de la Victoria.Día de la VictoriaConmemorado el 8 de mayo en Occidente y el 9 de mayo en Rusia, el Día de la Victoria representa el momento en que la humanidad se unió contra el proyecto genocida surgido con el ascenso del nazi-fascismo. "No hay paralelo en la historia", afirma Quiroga. Señaló que los medios de comunicación occidentales se habían precipitado y habían empezado a celebrarlo el día 8."Para Occidente, el día 8 se convirtió en el hito, y para la Unión Soviética y los países de Europa del Este, hasta entonces, se convirtió en el día 9", indicó. "Aunque se conmemoró el día 8 y se produjo la firma de la capitulación final, la rendición definitiva de la Alemania nazi en Praga, en lo que entonces era Checoslovaquia, los combates continuaron el día 9. La guerra aún no había terminado porque las tropas nazis en Praga seguían resistiendo", explicó.Las dos fechas se celebraron sin altercados entre Occidente y Rusia hasta la agudización de lo que Quiroga denominó la actual Guerra Fría, con el avance de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la rusofobia y el revisionismo histórico.La guerra desde la perspectiva del cine de HollywoodAmbos historiadores subrayan que EEUU es la nación más poderosa del mundo a la hora de utilizar el poder blando para vender ideologías y crear una imagen de sí misma, y que el cine desempeñó un papel importante en la construcción del mito del Día D.Para Rodrigues, la principal contribución del cine al mito del Día D fue Rescatando al soldado Ryan, de Steven Spielberg.El número de pérdidas de ciudadanos soviéticos fluctúa entre 20 y 27 millones, mientras que el número de muertos británicos y estadounidenses en conjunto ascendió a alrededor de 1 millón y 500 mil cada uno."Occidente nunca se molestó en proyectar películas que mostraran el papel soviético en la Segunda Guerra Mundial", recuerda. "Vemos muchas películas sobre la Batalla de Inglaterra, los [cazas] Spitfire, los pilotos estadounidenses, las Colas Rojas [los aviadores de Tuskegee], pero el que más aviones enemigos derribó fue un soviético llamado Iván Nikítovich Kozhedúb, hijo de campesinos, que trabajaba como tornero", concluye Rodrigues.

