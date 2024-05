https://latamnews.lat/20240523/reconocer-a-palestina-como-estado-medida-util-o-aliciente-de-la-paranoia-israeli-1150684572.html

Reconocer a Palestina como Estado: ¿medida útil o aliciente de la "paranoia israelí"?

Reconocer a Palestina como Estado: ¿medida útil o aliciente de la "paranoia israelí"?

Sputnik Mundo

Noruega, Irlanda y España anunciaron que reconocerán a Palestina como un Estado independiente en medio de la ofensiva que llevan a cabo las fuerzas israelíes... 23.05.2024, Sputnik Mundo

2024-05-23T04:56+0000

2024-05-23T04:56+0000

2024-05-23T04:57+0000

defensa

política

benjamín netanyahu

palestina

israel

noruega

hamás

📰 conflicto palestino-israelí

🛡️ zonas de conflicto

españa

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e6/05/0f/1125463988_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_289424086f5b71cd19a6f5d19d51169c.jpg

Estos tres países europeos reconocerán al Estado de Palestina a partir del 28 de mayo, sumándose a los otros nueve países de la Unión Europea (UE) que ya lo han hecho. Sin embargo, expertos consultados por la agencia Reuters consideran que, aunque esa decisión puede ser audaz para la diplomacia mundial, también podría ser improductiva e incluso generar reacciones peligrosas tanto en los palestinos como en el Gobierno de Israel, que se opone a ese reconocimiento.Laura Blumenfeld, analista de Oriente Medio en la Escuela Johns Hopkins de Estudios Internacionales Avanzados en Washington, dijo al medio que la decisión de los tres países era "diplomáticamente audaz, pero emocionalmente sorda e improductiva."Otros analistas coinciden en que esta decisión de los tres países podría ser una oportunidad para Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, de continuar con su discurso nacionalista de que están solos en este conflicto y que se enfrentan a un mudo hostil en su ofensiva contra Hamás, aunque esta ofensiva en realidad ya se haya cobrado la vida no solo de combatientes, sino de más de 35.000 personas en Gaza, la mayoría civiles. "Esto realmente refuerza la narrativa que hemos estado escuchando desde el primer día de esta guerra de que, al final, solo podemos depender de nosotros mismos", dijo Yonatan Freeman, especialista en relaciones internacionales de la Universidad Hebrea de Jerusalén. "Y creo que esto puede incluso ayudar a la explicación y descripción del Gobierno israelí de lo que está haciendo en esta guerra".De hecho, Netanyahu ya reaccionó al anuncio de Noruega, Irlanda y España. Para él, el reconocimiento del Estado de Palestina es "una recompensa al terrorismo". Según Netanyahu, la decisión tomada por Madrid, Oslo y Dublín no generará paz en la región ni impedirá a las fuerzas israelíes derrotar al movimiento palestino Hamás, al cual Tel Aviv le declaró la guerra luego de que este grupo asesinara a unas 1.200 personas y tomara a cientos de rehenes, muchos de los cuales no han vuelto a su país.

https://latamnews.lat/20240522/noruega-reconoce-oficialmente-al-estado-de-palestina-1150661571.html

https://latamnews.lat/20240522/una-recompensa-al-terrorismo-asi-reacciono-netanyahu-al-reconocimiento-de-tres-paises-a-palestina-1150677238.html

palestina

israel

noruega

españa

irlanda

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, benjamín netanyahu, palestina, israel, noruega, hamás, 📰 conflicto palestino-israelí, 🛡️ zonas de conflicto, españa, irlanda