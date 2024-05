https://latamnews.lat/20240521/la-decision-de-la-corte-penal-internacional-puede-ayudar-a-netanyahu-a-evitar-un-conflicto-interno-1150627253.html

¿La decisión de la Corte Penal Internacional puede ayudar a Netanyahu a evitar un conflicto interno?

El sábado 18 de mayo, el general retirado y ministro del Gabinete de Guerra, Benny Gantz amenazó con dimitir al Gobierno de Netanyahu si este no adoptaba un nuevo plan para una operación militar en la Franja de Gaza antes del 8 de junio.Según Politico, el ultimátum de Gantz –"siempre el político israelí con más probabilidades de poner fin a la larga y tempestuosa carrera política de Bibi"– aumentó la presión política sobre el asediado líder israelí. Sin embargo, la revuelta provocada por el general retirado pasó a segundo plano luego de que este lunes 20 de mayo el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, solicitó órdenes de arresto contra Netanyahu y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, así como tres líderes de Hamás. Lo anterior porque, a los pocos minutos de darse a conocer la noticia, el líder de la oposición israelí, y uno de los principales adversarios políticos de Netanyahu Yair Lapid, condenó a Khan y calificó su petición de "desastre". Incluso, Lapid dijo que espera que el Congreso de Estados Unidos denuncie la iniciativa. En sintonía con él, el propio Gantz criticó que establecer "paralelismos entre los líderes de un país democrático decidido a defenderse del terrorismo despreciable y los líderes de una organización terrorista sedienta de sangre es una profunda distorsión de la justicia y una flagrante bancarrota moral". Al respecto, el exestratega de campaña de Netanyahu, Nadav Shtrauchler, le dijo a Politico que la declaración de Khan sólo ayudará a su exjefe a obligar a la oposición a unirse en su defensa. Según él, la mayoría de los israelíes verán en Khan un objetivo de Israel, no sólo de Netanyahu. Asimismo vaticinó que la reacción de los israelíes a la petición de orden de arresto contra Netanyahu reflejará su respuesta a la petición de la Administración Biden para que Tel Aviv se comprometa a una solución de dos Estados. "Los demócratas y la administración intentaron obligar a Netanyahu a tomar una determinada dirección, pero obtuvieron exactamente el resultado opuesto", dijo, añadiendo que aún cuando Khan pudo no haber sido consciente, "el resultado será exactamente el mismo: fortalecerá a Bibi". Desde el 7 de octubre de 2023, las tropas israelíes vienen bombardeando instalaciones civiles en la Franja de Gaza en represalia por una operación sorpresa del movimiento palestino Hamás que causó unos 1.200 muertos y cerca de 5.500 heridos.Los ataques israelíes han asesinado hasta el momento más de 35.300 palestinos, en su mayoría, niños y mujeres, y provocado más de 79.300 heridos.El Gobierno de Netanyahu ordenó un bloqueo total del enclave palestino, cortando el suministro de agua, alimentos, medicinas, electricidad y combustible, desatando una grave crisis humanitaria.Rusia y otros países instan a Israel y Hamás a pactar un alto el fuego y abogan por una solución de dos Estados, aprobada por la ONU en 1947, como la única vía posible para lograr una paz duradera en la región.

