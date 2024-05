https://latamnews.lat/20240520/eeuu-rechaza-pedido-de-arresto-a-altos-funcionarios-de-israel-por-parte-de-la-cpi-1150618971.html

WASHINGTON (Sputnik) — El presidente de EEUU, Joe Biden, calificó de "escandalosas" las órdenes de arresto solicitadas por la Corte Penal Internacional (CPI)...

Igualmente, el secretario de Estado, Antony Blinken, indicó que EEUU rechaza el pedido de arresto solicitado por la CPI contra altos funcionarios israelíes y miembros de Hamás.El 20 de mayo, el fiscal general de la CPI, Karim Khan, solicitó arrestar al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, al ministro de Defensa israelí, Yoav Galant, y al líder de Hamás en la Franja de Gaza, Yahya Sinwar, acusados de crímenes de guerra.Khan hizo su solicitud a partir de la situación en la Franja de Gaza, donde más de 35.300 palestinos han muerto por las acciones de Israel en represalia contra un ataque de Hamás en octubre pasado, que causó unos 1.200 muertos y cerca de 5.500 heridos.En su pronunciamiento, Blinken afirmó que la decisión de la CPI "no ayuda en nada" al conflicto en Gaza, y amenaza los esfuerzos para lograr un alto al fuego que permita liberar a los rehenes mantenidos por Hamás y entregar ayuda humanitaria.La Casa Blanca afirmó a inicios de mayo que la CPI no tiene jurisdicción sobre Israel y no apoya su investigación.

