https://latamnews.lat/20240521/culpar-a-la-victima-el-tirador-de-fico-esta-en-el-mismo-bando-que-los-medios-de-la-ue-1150637106.html

Culpar a la víctima: el tirador de Fico "está en el mismo bando que los medios de la UE"

Culpar a la víctima: el tirador de Fico "está en el mismo bando que los medios de la UE"

Sputnik Mundo

Varios medios europeos dan permiso para difundir desinformación sobre el atentado contra el primer ministro eslovaco, Robert Fico, y lo acusan de una supuesta... 21.05.2024, Sputnik Mundo

2024-05-21T15:22+0000

2024-05-21T15:22+0000

2024-05-21T15:22+0000

internacional

robert fico

🌍 europa

eslovaquia

💬 opinión y análisis

ucrania

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/05/15/1150640340_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2f96eeaec9f9d43e997934e565e21468.jpg

"Originalmente, la idea era 'oh, no podemos tener esa información sobre el COVID. (...) Pero ahora se ha extendido a que 'no podemos tener desinformación sobre Rusia y Ucrania. No podemos tener desinformación sobre la política exterior de la UE'. Tienen la intención de tomar medidas enérgicas contra lo que ellos [en Occidente] llaman desinformación", explica Szamuely.El presunto autor de los disparos, según las autoridades eslovacas, estaba motivado para asesinar a Robert Fico porque no estaba de acuerdo con la política de su Gobierno sobre Ucrania, así como con sus reformas del sistema judicial y de la radiodifusión pública en Eslovaquia. Las tres cosas fueron criticadas por otros países de la UE y por los partidos de la oposición eslovaca.La idea de que el discurso puede inspirar violencia es utilizada por los neoliberales occidentales partidarios de la censura para justificar el poder sobre el discurso que buscan, enfatiza.Cuando el FBI (Buró Federal de Investigaciones) anunció en 2020 que había descubierto un complot para secuestrar a la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, tanto Whitmer como el entonces candidato presidencial Joe Biden acusaron al entonces presidente Donald Trump de alimentar la ira que condujo a estos planes. Aunque más tarde se supo que el FBI fue en gran parte responsable de la planificación y logística del complot, y varios acusados fueron absueltos por un jurado, fueron las palabras de Trump las que inspiraron el plan de los conspiradores para secuestrar y luego ejecutar a la gobernadora.Mientras que en EEUU el régimen de censura está limitado por la primera enmienda, lo que les obliga a utilizar métodos alternativos, en la UE se ha hecho extremadamente poderoso. Sputnik, RT y otros medios de comunicación rusos están prohibidos en los países europeos y la recientemente aprobada Ley de Servicios Digitales (DSA) obliga a las empresas de medios a cumplir las exigencias de censura gubernamentales o enfrentarse a multas masivas.Pero cuando se trata de Fico y de la prensa dominante en la UE, se permite que la desinformación fluya libremente, incluso después de un atentado contra el líder mundial, agrega.Como señala la revista Naked Capitalism, se han publicado numerosos artículos que describen a Fico como un político prorruso al servicio del Kremlin y no de su pueblo. Pero Fico nunca fue tímido sobre su postura —y la de su partido SMER— sobre Ucrania. En sus palabras, la ayuda a Kiev no beneficia a Eslovaquia y que la crisis ucraniana ha perjudicado al país militar y económicamente. "Ni una sola bala" fue un lema habitual durante su campaña. Y Fico fue elegido democráticamente sobre esa plataforma, prometiendo tras su elección hacer todo lo que estuviera en su mano para poner en marcha las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania.Se dijo incluso que Fico era una amenaza para la OTAN y la propia UE. "Tales clichés se convirtieron en comunes en la prensa europea dominante contra cualquier líder político no sistémico que defienda la soberanía de su país o se aparte de la política exterior común de la UE, no necesariamente al unísono con Rusia", argumenta el columnista de Sputnik Dmitry Babich.Pero incluso después de que Fico estuviera a punto de morir a manos de un tirador eslovaco motivado, al menos en parte, por sus discrepancias con Fico, el régimen de censura de la UE sigue permitiendo que los medios de comunicación del bloque culpen al propio político de lo sucedido, señala el experto."[Los medios de comunicación] han inventado otra historia, que es que, de alguna manera, Fico se lo ha buscado (...) porque es una figura muy polarizadora. Es muy divisivo y el ambiente político en Eslovaquia es muy tóxico. Hay mucho odio, mucho discurso de odio. ¿Y quién está detrás de todo eso? Robert Fico", añade el analista."Así que es realmente un caso clásico de culpar a la víctima en lugar de hacer frente al discurso de odio político que sale de la UE, de los medios de comunicación europeos que apuntan a Fico por su supuesta postura prorrusa", recalca.Poco después de que Fico fuera atacado y antes de que hubiera indicios de que sobreviviría, Sky News prácticamente justificó el tiroteo.El 15 de mayo, un hombre disparó contra Fico cuando el primer ministro de 59 años salía de una reunión del Gabinete en la ciudad de Handlová, a 190 kilómetros de Bratislava.El dignatario resultó gravemente herido en el abdomen y el pecho, se sometió hasta la fecha a dos intervenciones quirúrgicas y continúa en cuidados intensivos, si bien los médicos ya no temen por su vida.El autor del ataque, Juraj Cintula, un poeta y escritor aficionado de 71 años, fue imputado de homicidio doloso en grado de tentativa que puede acarrearle cadena perpetua, se declaró culpable y fue ingresado el 18 de mayo en prisión preventiva. Según la información preliminar, Cintula obró por cuenta propia porque estaba en desacuerdo con las políticas de Fico.Numerosos países condenaron el ataque y le desearon al primer ministro de Eslovaquia una pronta recuperación.

https://latamnews.lat/20240519/eslovaquia-verifica-la-version-de-que-el-atacante-del-primer-ministro-no-actuo-solo-1150598083.html

https://latamnews.lat/20240518/atentado-contra-robert-fico-un-primer-ministro-que-molesta-a-la-otan-y-a-ucrania-casualidad-1150583105.html

https://latamnews.lat/20240518/tribunal-eslovaco-dicta-prision-preventiva-para-el-atacante-del-primer-ministro-fico-1150582746.html

eslovaquia

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Ian DeMartino

Ian DeMartino

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ian DeMartino

robert fico, 🌍 europa, eslovaquia, 💬 opinión y análisis, ucrania