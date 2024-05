https://latamnews.lat/20240515/reportan-que-el-primer-ministro-de-eslovaquia-resulta-herido-por-un-ataque-en-su-contra-1150488622.html

El primer ministro de Eslovaquia resulta herido por un ataque en su contra | Video

El primer ministro de Eslovaquia resulta herido por un ataque en su contra | Video

Sputnik Mundo

El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, resultó herido en el tiroteo en frente de un edificio donde se celebraba una reunión del Gobierno de la... 15.05.2024, Sputnik Mundo

2024-05-15T13:07+0000

2024-05-15T13:07+0000

2024-05-15T14:45+0000

internacional

eslovaquia

robert fico

🌍 europa

magnicidio

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/19/1145115192_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9329ee966c0c850ddb70184489ccea4d.jpg

Sonaron varios disparos tras una reunión del Gabinete eslovaco, cuando el primer ministro Fico salía al público. Aún no hay información sobre los motivos del tirador que ya fue detenido en el lugar de los hechos.El primer ministro fue tratado inicialmente en un hospital de la ciudad de Handlová, pero luego fue trasladado a otro centro médico de nivel superior. En ese momento se encontraba consciente. Los médicos estabilizaron sus funciones vitales.Fico se ha opuesto reiteradamente a la ayuda militar a Kiev. También ha señalado que no apoya la membresía de Ucrania en la OTAN y que utilizaría el derecho de veto si se considerara tal cuestión. Además, el primer ministro sostenía que Bratislava estaba interesada en mantener buenas relaciones con Moscú. Calificó de necesario el diálogo entre los dos países y rechazó la idea de que, debido al conflicto en Ucrania, sea necesario fingir que Rusia no existe.

eslovaquia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eslovaquia, robert fico, 🌍 europa, magnicidio