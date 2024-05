https://latamnews.lat/20240521/ante-una-posible-victoria-de-trump-el-g7-busca-blindar-economicamente-a-kiev-con-activos-rusos-1150626240.html

Ante una posible victoria de Trump, el G7 busca blindar económicamente a Kiev... con activos rusos

Según publica el Financial Times, liderado por Estados Unidos, el G7 pretende adelantar la ayuda a Kiev por miles de millones de dólares utilizando los beneficios de los activos congelados de Rusia como garantía de préstamo.El plan, que, según el diario británico, se discutirá en junio, establece que el gobierno de Ucrania recibiría un préstamo del G7 por adelantado y que estaría respaldado por los futuros beneficios generados por unos 350.000 millones de dólares de activos rusos que han sido inmovilizados en Occidente.Funcionarios estadounidense dijeron al Financial Times que el plan de ese país sería recaudar unos 50.000 millones de dólares que se entregarían a Ucrania el próximo verano, meses antes de las elección presidencial de Estados Unidos.De ser aprobado, el plan de financiación del G7 llegaría en un momento crucial para Ucrania, ya que sus fuerzas luchan por mantener la línea en medio de una renovada ofensiva rusa tras los retrasos en la entrega de ayuda militar aprobada recientemente en Estados Unidos.Una persona involucrada en las discusiones del posible préstamo para Kiev adelantó al diario británico que este podría concretarse antes de noviembre, para que, incluso si Trump gana, el dinero ya se haya desplegado en Ucrania y no haya posibilidad de detenerlo.Financial Times destaca que hasta los países más reticentes a un apoyo adelantado para Ucrania, como Francia, Alemania, Italia y Japón han cedido al plan como una forma de garantizar el financiamiento a largo plazo para Kiev, si el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pierde las elecciones presidenciales de noviembre frente a Trump, que se ha opuesto públicamente a la ayuda estadounidense a Ucrania.A principios de abril, también se reveló que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) planeaba un 'colchón' de ayuda económica para Ucrania por si Donald Trump regresa a la Casa Blanca en noviembre próximo.De acuerdo con el diario Financial Times, la OTAN planea un fondo de 100.000 millones de dólares "a prueba de Trump" para Ucrania. Se trata de un paquete de ayuda militar propuesto para cinco años, que protegería a Kiev de los "vientos de cambio político".

