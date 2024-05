https://latamnews.lat/20240519/revelan-que-un-numero-notable-de-los-alemanes-aboga-por-la-austeridad-en-la-ayuda-a-kiev-1150592098.html

Revelan que un número notable de alemanes aboga por la austeridad en la ayuda a Kiev

Revelan que un número notable de alemanes aboga por la austeridad en la ayuda a Kiev

Sputnik Mundo

MOSCÚ (Sputnik) — Un 40% de los alemanes cree que su Gobierno debe ahorrar en la ayuda a Ucrania, se desprende de una encuesta realizada por el instituto INSA... 19.05.2024, Sputnik Mundo

2024-05-19T10:45+0000

2024-05-19T10:45+0000

2024-05-19T11:10+0000

defensa

📰 suministro de armas a ucrania

ucrania

otan

🌍 europa

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/02/03/1135364180_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05612a69411ad60925882c1a3cdfd274.jpg

El 18 de mayo, el medio comunicó que el Ministerio de Defensa alemán solicitó al Gobierno 3.800 millones de euros adicionales en ayuda a Ucrania para el año financiero en curso, y que podría pedir una cantidad récord de 15.000 millones de euros en el ejercicio siguiente. Al mismo tiempo, el ministro alemán de Finanzas, Christian Lindner, denunció la carencia de fondos en el presupuesto del país. Durante el sondeo se preguntó en qué partidas debería ahorrar el Gobierno, y la respuesta más recurrente fue la ayuda a Ucrania (40%). Un grupo equiparable, un 38%, votó a favor del tijeretazo en la ayuda al desarrollo y otro 36%, por reducir las prestaciones a los migrantes. El sondeo incluyó otras partidas de gastos presupuestarios, en particular, la protección del medioambiente y el clima (18%), la defensa y las Fuerzas Armadas (16%), el uso más amplio de las fuentes de energía renovables (14%) y el apoyo al sector agrario (10%). Al mismo tiempo, el 10% de los encuestados opinó que el Gobierno alemán no debe ahorrar en nada. El medio comenta que las autoridades del país deben decidir en qué partidas del presupuesto planean gastar el dinero en 2025. Según la estimación fiscal actual, el Estado recibirá en 2025 21.000 millones de euros menos de lo previsto. Sin embargo, varios ministerios del país no están de acuerdo con disminuir el dinero que gastan e incluso buscan aumentar la cantidad. La encuesta se realizó los días 16 y 17 de mayo, abarcando a 1.005 personas. Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 la operación militar especial con el objetivo de defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev, y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.Moscú ha advertido en reiteradas ocasiones que la OTAN está "jugando con fuego" al suministrar armas a Ucrania y que los convoyes extranjeros con armas serían un "objetivo legítimo" para su Ejército una vez cruzada la frontera.

https://latamnews.lat/20240518/trampa-pro-otan-la-cumbre-sobre-ucrania-presenta-una-formula-de-paz-inviable-1150570309.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 suministro de armas a ucrania, ucrania, otan, 🌍 europa, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto