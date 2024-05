https://latamnews.lat/20240517/venezuela-exige-a-eeuu-excluir-a-cuba-de-la-infame-lista-de-paises-patrocinadores-del-terrorismo-1150572008.html

Venezuela exige a EEUU excluir a Cuba de "la infame lista" de países patrocinadores del terrorismo

CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de Venezuela exhortó este 17 de mayo a EEUU a que retire "de manera inmediata" a Cuba de la lista de los países que patrocinan... 17.05.2024, Sputnik Mundo

"Exigimos a los EEUU retirar a Cuba, de manera inmediata, de la infame lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo, como ha sido demandado por la inmensa mayoría de la comunidad internacional", indicó el canciller de este país sudamericano, Yván Gil, en la red social X. El 15 de mayo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, envió una notificación al Congreso estadounidense anunciando la salida de Cuba de la lista de países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo (Not Fully Cooperating Country, NFCC por sus siglas en inglés), al determinarse que las circunstancias para la certificación de Cuba como país que no coopera plenamente con los esfuerzos antiterroristas han cambiado de 2022 a 2023.Sin embargo, –agrega el documento de la cancillería cubana–, el propio Departamento de Estado estadounidense mantiene a Cuba en una lista que designa a Estados que supuestamente "patrocinan" el terrorismo (State Sponsors of Terrorism, SST por sus siglas en inglés).Al respecto, Cuba reiteró su exigencia de ser retirada de la "lista de países patrocinadores del terrorismo", un documento unilateral que confecciona el Departamento de Estado de Estados Unidos y que en la isla se considera un acto de injusticia, precisa una declaración emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex)."El reclamo de que el Gobierno de Estados Unidos corrija esa injusticia es alto y reiterado, de parte no solo del pueblo cubano, y de numerosos Gobiernos, en especial de América Latina y el Caribe, sino también de organizaciones políticas, sociales y religiosas dentro de los propios EEUU", destacó el Gobierno cubano.

