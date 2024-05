https://latamnews.lat/20240516/cuba-califica-como-injusticia-de-eeuu-su-permanencia-en-la-lista-de-patrocinadores-del-terrorismo-1150510318.html

Cuba califica como "injusticia" de EEUU su permanencia en la lista de patrocinadores del terrorismo

Cuba califica como "injusticia" de EEUU su permanencia en la lista de patrocinadores del terrorismo

LA HABANA (Sputnik) — Cuba reiteró su exigencia de ser retirada de la "lista de países patrocinadores del terrorismo", un documento unilateral que confecciona... 16.05.2024

El 15 de mayo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, envió una notificación al Congreso estadounidense anunciando la salida de Cuba de la lista de países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo (Not Fully Cooperating Country, NFCC por sus siglas en inglés), al determinarse que las circunstancias para la certificación de Cuba como país que no coopera plenamente con los esfuerzos antiterroristas han cambiado de 2022 a 2023. Sin embargo –agrega el documento de la cancillería cubana–, el propio Departamento de Estado estadounidense mantiene a Cuba en una lista que designa a Estados que supuestamente "patrocinan" el terrorismo (State Sponsors of Terrorism, SST por sus siglas en inglés). La declaración añade que Cuba no patrocina el terrorismo, sino que ha sido víctima de éste, incluido el terrorismo de Estado, como puede constatar todo el que se interese en el tema, cuestión que conoce perfectamente el Gobierno de los Estados Unidos, su Departamento de Estado y sus agencias de inteligencia y aplicación y cumplimiento de la ley. También recuerda el "daño extraordinario" que provocan a la economía cubana las medidas, las acciones y el efecto intimidatorio que automáticamente se desata contra todo Estado que aparezca mencionado en esa lista (de países patrocinadores del terrorismo).

