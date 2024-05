https://latamnews.lat/20240516/eeuu-camina-sobre-una-delicada-linea-en-medio-de-las-crecientes-tensiones-entre-egipto-e-israel-1150514305.html

EEUU "camina sobre una delicada línea" en medio de las crecientes tensiones entre Egipto e Israel

16.05.2024

La ayuda se ha acumulado en el lado egipcio del paso fronterizo de Rafah, entre el sur de Gaza y Egipto, desde que Israel tomó el control del paso el 7 de mayo. El Estado judío subrayó que Egipto debe permitir la reapertura del paso, lo que El Cairo calificó de "intento desesperado" de culparle de bloquear la ayuda.El exanalista de política de seguridad del Pentágono Michael Maloof destaca al respecto a Sputnik que los egipcios "se han mostrado bastante tolerantes"."No quieren que los israelíes empujen a los palestinos a la península del Sinaí, que ahora es su tierra. No están preparados para ello. Y ahora los israelíes intentan hacer limpieza étnica. Y esto está empezando a despertar el interés de otros países suníes de la región, no solo de Egipto, sino también de Arabia Saudita y algunos otros, que están diciendo: 'No pueden seguir así'", cree el experto.Egipto anunció el 12 de mayo que solicitaría permiso para unirse a la demanda de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en la que se acusa a Israel de violar las obligaciones que le impone la Convención sobre Genocidio. En su petición, Egipto comentó el "empeoramiento de la gravedad y el alcance de los ataques israelíes contra civiles palestinos en la Franja de Gaza, y la continua perpetración de prácticas sistemáticas contra el pueblo palestino, incluidos los ataques directos contra civiles y la destrucción de infraestructuras en la Franja, y la presión sobre los palestinos para que huyan".El portavoz del Ministerio de Exteriores egipcio, Ahmed Abu Zeid, comenta que las acciones de Israel en Gaza "han provocado una crisis humanitaria sin precedentes, creando condiciones inhabitables en la Franja de Gaza, violando flagrantemente el derecho internacional, el derecho internacional humanitario y el Cuarto Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra"."Creo que [Egipto tomó] una decisión con cierta renuncia. Pensaron que tal vez podrían trabajar con los israelíes, pero creo que finalmente llegaron a la conclusión que los israelíes no estaban de humor para escuchar", destaca el analista. En sus palabras, desde Egipto finalmente decidieron que "los israelíes están empeñados en un enfoque genocida, y de eso tratan las acusaciones de la CPI"."Si esto se convierte en una conflagración regional, pero parece que va en esa dirección, y si los egipcios, que están justo al lado, empiezan a lavarse las manos, no es una buena señal", añade. "Espero plenamente que los egipcios comiencen a mover tropas y, porque la preocupación es que los israelíes podrían moverse en el Sinaí con el fin de sacar a los palestinos de allí y eso simplemente no es aceptable bajo ninguna medida", sostiene.En cuanto a la decisión del presidente estadounidense, Joe Biden, de no suministrar armas a Israel tras su acción ofensiva en Rafah, el experto enfatiza que el mandatario estadounidense "camina sobre una delicada línea"."Nunca se puede confiar en ellos. Y eso parece ser lo que está ocurriendo con la Administración Biden. Quiere mostrar su apoyo a Israel, por un lado, pero también tiene, internamente, gente que le grita al oído por parte de los progresistas de las universidades"."Y cuando la atención de la gente se desvíe de eso, las trasladarán tranquilamente. Quiere dar la impresión de que no quiere que se usen estas bombas sobre la gente de Rafah, pero ellos pueden poner algunos aviones en fila y simplemente bombardear la zona. Pueden también conseguir bombas de otros países, como del Reino Unido, por ejemplo. El Reino Unido ya ha dicho que no va a retrasar las entregas. Así que todo es manipulación política", explica el experto.Maloof también aborda por qué Estados Unidos depende tanto de garantizar su relación con Israel. Washington ha mantenido un flujo constante de armas a Israel por valor de miles de millones de dólares. Pero los principales fabricantes de armas estadounidenses también se han beneficiado de la guerra en Gaza, entre ellos Lockheed Martin, RTX, Boeing y General Dynamics, que al parecer han visto cómo se disparaban los precios de sus acciones como consecuencia de la destrucción y los crímenes de guerra en Gaza, indica un informe reciente. "Estados Unidos está demasiado comprometido con Israel. No solo debido a sus esfuerzos de presión, sino también a nuestros propios grupos de presión contratistas de defensa en el Capitolio. Necesitan seguir en el negocio. Necesitan prosperar. Algunos de ellos, como Lockheed y todos estos, el 90% de sus ingresos provienen del Gobierno estadounidense. Necesitan estos contratos, y la única manera de tenerlos es alentando y fomentando el conflicto. Y eso es lo que estamos viendo. Llevamos 23 años de conflictos interminables", continúa."No se ve el final. Y aquí llega la Administración Biden, que no ha hecho nada por mejorar la situación de los estadounidenses en su conjunto, pero nos ha ofrecido dos guerras en las que ahora participamos alegremente. Hemos abierto nuestras fronteras, hemos vuelto a depender energéticamente de países de Oriente Medio que, irónicamente, no ven la hora de deshacerse de los dólares estadounidenses. Lo que estamos viendo es inflación. ¿Dónde está el beneficio que ofrece esta Administración?", resume.

