Lejos de China y Rusia, Paraguay afronta la "desesperación" por enviar carne a EEUU

Lejos de China y Rusia, Paraguay afronta la "desesperación" por enviar carne a EEUU

La alineación de Paraguay con EEUU y Taiwán alejó a la carne paraguaya de los mercados de China y de Rusia, uno de sus principales destinos

La urgencia de Paraguay por destrabar el ingreso de carne a EEUU obligó al presidente paraguayo, Santiago Peña, a visitar el país norteamericano y reunirse con algunos de los congresistas que, en marzo pasado, votaron bloquear las importaciones cárnicas del país sudamericano.Peña viajó a EEUU el 14 de mayo, la fecha en que Paraguay conmemora su Día de la Independencia. En sus primeras horas fue recibido por el senador republicano Marco Rubio, que luego del encuentro destacó a través de X que la charla se centró en "la seguridad en nuestra región" y las alianzas con Taiwán e Israel pero no hizo referencia a las ventas de carne.La propuesta que suspendió el ingreso de carne paraguaya había sido presentada por el senador demócrata Jon Tester, tras asegurar que los envíos del país sudamericano no garantizaban la calidad sanitaria que sí tenían los producidos en su estado, Montana. De todas formas, la carne paraguaya había recibido aprobación fitosanitaria en noviembre de 2023, en un hito muy celebrado por el sector productivo paraguayo.El experto recordó que la génesis de la urgencia paraguaya está en el año 2022, cuando el apoyo explícito de Paraguay a Ucrania llevó a que Rusia comprara cada vez menos carne paraguaya. "Se perdió el mercado ruso sin razón porque Paraguay hace unas declaraciones pro Ucrania y anti Rusia completamente sin justificación, cuando Rusia era uno de los mercados más importantes", apuntó.En efecto, mientras en 2021 Paraguay colocó más de 3.700 toneladas de carne en el mercado ruso, a diciembre de 2022 los envíos habían sido de solamente unas 1.300, según consignó en su momento el medio paraguayo Última Hora. La alternativa de los productores fue aumentar los envíos de carne a Chile —el principal comprador de carne paraguaya— aunque a precios menores que los que pagaba el gigante euroasiático.A eso se sumaron las dificultades en el mercado interno paraguayo. Benítez González explicó que la concentración en la propiedad de los frigoríficos ha presionado a la baja el precio pagado a los productores. Producto de ese fenómeno, los ganaderos han ido reduciendo su stock de cabezas de ganado.Para el economista, este contexto ha llevado a los ganaderos paraguayos a una situación de "desesperación" por ganar el mercado estadounidense, más teniendo en cuenta que habían "celebrado con champagne" la apertura del mercado que el propio Senado de EEUU luego bloqueó.El reclamo de los productores ganaderos es particularmente importante para Peña, explicó el analista, dado que la Asociación Rural ha respaldado las políticas del presidente paraguayo.Una alianza "miserable"Benítez González señaló como el episodio volvió a poner en cuestión la conveniencia de los posicionamientos geopolíticos adoptados por Paraguay, que mantiene una política de alineamiento con EEUU y es el único país sudamericano en reconocer a Taiwán, lo que le impide mantener vínculos diplomáticos con China.En efecto, el experto estimó que los productores paraguayos "pierden 800 dólares por cada tonelada de carne y 12 dólares por tonelada de soja" al tener que hacer triangulaciones con Argentina o Uruguay para poder hacer envíos a China. "Los empresarios paraguayos parece que ya no sufren el dolor de no ganar plata", ironizó.De todos modos, consideró que el episodio no logrará consolidar un cambio de postura de Paraguay hacia el gigante asiático, ya que tanto Washington como Taipei tienen "bien aceitada" la relación con el sistema político paraguayo y en especial el oficialista Partido Colorado. Mientras Taiwán "financia a la política paraguaya", EEUU usa como "garrote" las investigaciones sobre el expresidente Horacio Cartes (2013-2018), "padrino político" de Peña.Así las cosas, Benítez González consideró que al actual presidente paraguayo solo le queda buscar "hacer lobby" con los congresistas estadounidenses para asegurarse una cuota de envíos de carne al mercado estadounidense. "Tiene que ir el presidente paraguayo a decirle a los norteamericanos 'soy tu partner, cómprame mis productos'", apuntó.

