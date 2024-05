https://latamnews.lat/20240515/eeuu-estaria-cocinando-otro-paquete-millonario-de-ayuda-militar-a-israel-pese-a--1150482825.html

EEUU estaría cocinando otro paquete de ayuda militar a Israel pese a advertencia de Biden

EEUU estaría cocinando otro paquete de ayuda militar a Israel pese a advertencia de Biden

Sputnik Mundo

Estados Unidos estaría planeado enviar más de 1.000 millones de dólares adicionales en armas y municiones a Israel, a pesar de que el presidente Joe Biden... 15.05.2024, Sputnik Mundo

2024-05-15T04:58+0000

2024-05-15T04:58+0000

2024-05-15T05:00+0000

internacional

📰 conflicto palestino-israelí

política

joe biden

israel

franja de gaza

eeuu

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0b/04/1145429119_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3df7696231d89f944d253657103fbd9f.jpg

Esta cantidad sería independiente al paquete de ayuda a Israel de 28.000 millones de dólares que fue aprobado hace semanas por el Congreso de Estados Unidos, indicó el periódico. De acuerdo con el medio, esta nueva entrega incluye unos 700 millones de dólares en munición para tanques, 500 millones de dólares para vehículos tácticos y 60 millones de dólares en granadas de mortero.No hubo indicación inmediata de cuándo se enviarían las armas. Dos asesores del Congreso dijeron a la agencia AP que el envío no forma parte del paquete de ayuda exterior que el Congreso aprobó y el presidente Joe Biden firmó el mes pasado.La revelación de la transferencia de armas tiene lugar en momentos en que se llevan a cabo decenas de protestas en todo el mundo, incluyendo cientos de ellas en universidades de Estados Unidos, para exigir un alto al fuego en la Franja de Gaza y lo que muchos manifestantes consideran como un genocidio en contra del pueblo palestino.Es el primer envío de armas a Israel que se revela desde que la Administración Biden dejó en suspenso el 9 de mayo otra transferencia de armas, consistente en 3.500 bombas de casi una tonelada cada una. De hecho, el presidente norteamericano había dicho que no enviaría más armamento a Tel Aviv si las tropas israelíes realizaban una incursión a gran escala en Rafah. Sin embargo, nunca especificó qué tipo de armas ya no suministraría a su principal socio en Oriente Medio.

https://latamnews.lat/20240514/el-ejercito-de-israel-admite-que-ataco-una-escuela-de-la-onu-en-gaza-1150471005.html

israel

franja de gaza

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 conflicto palestino-israelí, política, joe biden, israel, franja de gaza, eeuu