"Genocidio y limpieza étnica promovidos por el sionismo": ¿qué ocurre en la Franja de Gaza?

Desde el 2007, la Franja de Gaza se enfrenta a un asedio implacable, una violación del derecho internacional que priva a sus habitantes de recursos esenciales... 14.05.2024, Sputnik Mundo

Precisó que la primera misión que llegó a Gaza en 2008, realizó tratamiento médico, "llevó ayuda humanitaria, acompañó a los barcos pesqueros para que Israel no los bombardeara mientras los trabajadores intentaban pescar, y luego regresó. Incluso llevó a una familia que necesitaba un tratamiento médico más complejo que el disponible en Gaza en ese momento".Sin embargo, los intentos de llegar a la región se enfrentan a obstáculos considerables, agregó. Los detallados relatos de Ávila describen las maniobras burocráticas y las presiones políticas sufridas por la misión. "Todas las flotillas siguientes, después de 2008, fueron atacadas, sobre todo la Flotilla de 2010, en la que Israel asesinó a 10 miembros de la delegación, 10 miembros de la delegación que fueron ejecutados incluso cuando Israel se apoderó de los barcos, atacó a las personas, las detuvo, torturó, llevó a Israel y luego deportó a sus países, incautando toda la mercancía y los barcos", detalló.En sus palabras, aunque las únicas muertes que se han producido en las Flotillas de la Libertad fueron las de 2010, el Estado judío sigue atacando todos los barcos, cada año, cuando "intentan llegar y romper el asedio ilegal contra Gaza, pero ahora el escenario es diferente". "El mundo entero ha comprendido qué es el sionismo, cuáles son las características de un Estado de Apartheid, cuál es el genocidio y la limpieza étnica promovidos por el sionismo contra el pueblo palestino", expresó Ávila."Nuestra acción es totalmente no violenta"La magnitud del desafío es evidente si se tiene en cuenta el riesgo al que se enfrentan los participantes en la flotilla. Describió los posibles ataques del Ejército israelí, que incluyen drones, lanchas rápidas e incluso bombas acústicas. Sin embargo, la misión mantiene su compromiso con la no violencia, tratando de denunciar los abusos contra los derechos humanos y presionar para que se produzca un cambio.En su opinión, hay una formación muy estricta para que todo el mundo se comporte estrictamente igual y que, "si Israel comete este crimen de guerra, este acto de violencia, quede muy claro de dónde viene la violencia y quién la está violando de manera internacional. Así que es una acción entre muchas. El pueblo palestino lleva a cabo muchas acciones no violentas, y nosotros defendemos el derecho del pueblo palestino a resistir de todas las formas posibles".

