"EEUU a menudo infla su poder y subestima el de otros"

"EEUU a menudo infla su poder y subestima el de otros"

El movimiento islámico yemení, nacionalista panárabe, antiimperialista y antisionista cerró el Mar Rojo a las flotas mercantes de Israel y de sus aliados a finales de 2023, en solidaridad con los habitantes de la Franja de Gaza, con su campaña de confiscación de barcos, con ataques de misiles y drones, causando una caída de dos tercios en la circulación de mercancías por esta hidrovía estratégica. En un artículo de opinión para The Telegraph, el columnista Daniel DePetris destacó este 15 de mayo que el inmenso poder económico y militar de Estados Unidos "no es equivalente necesariamente a una influencia ilimitada" y que "los arquitectos de la política exterior estadounidense asumen muchas veces que Washington es 'todopoderoso', que puede controlar los acontecimientos de la nada y obligar tanto a aliados como adversarios a adoptar sus políticas al gusto de Estados Unidos".Sin embargo, dice, esta suposición "casi universal ha sido refutada en repetidas ocasiones", más recientemente por los hutíes, quienes, según DePetris, han estado "tratando el Mar Rojo como [su] propio campo de tiro personal desde noviembre".Ningún esfuerzo de Estados Unidos y Reino Unido para "cambiar el cálculo estratégico de los hutíes" bombardeando a la milicia ayudó, admitió el columnista. Tampoco lo hacen los intentos del país norteamericano de sobornar discretamente a los hutíes para que detengan sus ataques."Nada de esto sugiere que Estados Unidos no sea un estado poderoso. Más bien, el punto es que Estados Unidos a menudo infla su poder, subestima el poder de otros Estados para resistir los dictados de Estados Unidos y está excesivamente confiado en que cualquier desafío que exista a lo largo del camino puede ignorar ser fácilmente ignorado. La realidad es mucho más compleja: es hora de que las autoridades estadounidenses lo reconozcan", recomendó el columnista.Las autoridades y los medios estadounidenses han reconocido ocasionalmente el fracaso de sus esfuerzos para controlar a los hutíes. En enero, menos de un mes después del inicio de la campaña de Estados Unidos y el Reino Unido de ataques aéreos y con misiles contra Yemen, el presidente estadounidense Joe Biden admitió casualmente que los ataques del país contra Yemen continuarían, aunque "no estaban funcionando".Los funcionarios militares estadounidenses se han hecho eco de estos sentimientos pesimistas, reconociendo en privado que Estados Unidos está en el "lado equivocado de la curva de costos" en el conflicto con los hutíes.La operación anti-hutí encabezada por Estados Unidos se ha prolongado más de siete meses, tiempo suficiente para que la Armada estadounidense haya comenzado a rotar buques de guerra fuera del Mar Rojo y enviarlos a casa.Incapaces de derrotar a los hutíes, los funcionarios estadounidenses acusaron airadamente a Irán de suministrar armas a la milicia (una acusación que Teherán niega), mientras instaban silenciosamente a Arabia Saudita a relanzar las conversaciones de paz con los combatientes yemeníes.Los hutíes han dicho repetidamente que su campaña de ataques continuará hasta que Israel detenga su ataque contra Gaza.

