https://latamnews.lat/20240515/los-conflictos-internos-y-externos-de-eeuu-acercan-el-fin-de-su-dominio-1150484364.html

Los conflictos internos y externos de EEUU acercan el fin de su dominio

Los conflictos internos y externos de EEUU acercan el fin de su dominio

Sputnik Mundo

Un nuevo y polémico ensayo del autor Patrick Lawrence sugiere que el colapso del imperio estadounidense está en el horizonte, con la represión de las protestas... 15.05.2024, Sputnik Mundo

2024-05-15T13:43+0000

2024-05-15T13:43+0000

2024-05-15T13:43+0000

internacional

eeuu

💬 opinión y análisis

benjamín netanyahu

palestina

📰 conflicto palestino-israelí

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/05/0f/1150485549_0:100:3076:1830_1920x0_80_0_0_6ab5125c9b814e405e5977f2d894c1a9.jpg

"No se puede exagerar la especial gravedad (de estas represiones). Si se destruyen las facultades y universidades como santuarios del pensamiento y la expresión no circunscritos y deliberadamente exploratorios —la libertad académica en el lenguaje común— se está en buen camino para destruir el dinamismo intelectual de la nación y, por tanto, su futuro", escribe Patrick Lawrence para el sitio web ScheerPost.El escritor y analista de seguridad internacional David Oualaalou comenta a Sputnik este artículo y reflexiona sobre la agitación que experimenta cada vez más Estados Unidos, tanto en su propio país como en el extranjero. "Empecemos por el frente interno (...) la fragmentación que existe dentro del sistema que, por cierto, no empezó hace un año, ni dos, ni tres. Ha ocurrido durante las últimas tres o cuatro décadas. Es ahora cuando se está haciendo más abierta, más vívida, más evidente, y el pueblo estadounidense tiene ganas de enfrentarse a esta realidad", señala.Este sentimiento es cada vez más compartido por los estadounidenses de todo el espectro político: la mitad de los encuestados en un sondeo reciente coinciden en que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está gastando "demasiado dinero" en apoyo al esfuerzo bélico y la sociedad civil de Ucrania.Las encuestas muestran que la opinión de los estadounidenses sobre la economía en general es pesimista: el 54% considera que el nivel de vida de la generación más joven será probablemente inferior al de sus padres y el 70% de los menores de 30 años cree que la propiedad de una vivienda en Estados Unidos se ha vuelto más difícil. Al otro lado de la brecha de edad, el país se enfrenta a una grave crisis, ya que millones de estadounidenses mayores se acercan a la edad de jubilación con ahorros insuficientes.El analista político Garland Nixon comenta una carta redactada por 12 senadores estadounidenses en la que amenazan a la Corte Penal Internacional en caso de que esta tome medidas contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y miembros de su Gabinete. Mientras que antes el país tenía una influencia y un respeto que le permitían influir en la opinión mundial, "Estados Unidos [ahora] parece calificar [a la ONU] solo como una herramienta política", observa Nixon."¿Qué pasó con la libertad de expresión?", pregunta el analista, comentando las recientes medidas represivas de la Policía contra las manifestaciones pro-Palestina en los campus universitarios de EEUU. "Si esas personas se manifiestan pacíficamente, como era el caso, contra la injusticia, ¿cómo puede el Gobierno enviar a la Policía antidisturbios como si estuviéramos en una zona de guerra? ¿O enviar francotiradores al tejado de las universidades? Eso fue degradante", agrega.Patrick Lawrence también critica el discurso en torno a una supuesta crisis de antisemitismo en Estados Unidos. "Se trata de un ataque a la razón, al lenguaje, a la ley e incluso al más elevado de los valores estadounidenses: el sentido común. (...) Es un signo de la debilidad estadounidense y hace avanzar aún más esta debilidad", recalca. "Aquellos que están llamados a liderar esta nación están ya muy poco interesados en lo que el resto del mundo, o incluso los propios ciudadanos, piensan de EEUU", concluye.

https://latamnews.lat/20240513/la-libertad-de-expresion-y-de-movilizacion-se-cuestiona-cuando-es-a-favor-de-la-causa-palestina-1150381573.html

eeuu

palestina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

John Miles

John Miles

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

John Miles

eeuu, 💬 opinión y análisis, benjamín netanyahu, palestina, 📰 conflicto palestino-israelí