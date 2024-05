https://latamnews.lat/20240514/chad-y-niger-dan-la-espalda-a-occidente-y-buscan-nuevos-socios-internacionales-1150463682.html

Chad y Níger dan la espalda a Occidente y buscan nuevos socios internacionales

Chad y Níger dan la espalda a Occidente y buscan nuevos socios internacionales

La decepción por la actitud de Occidente hacia los países africanos aumentó tras la visita del presidente interino chadiano a Rusia

Dicha posición fue muy apreciada por los chadianos, subrayó el experto. Por otro lado, al considerar a Occidente "muy vigilante", el país está en alerta y busca "aliados que no sean de Occidente", enfatizó Tolde.El 24 de enero de 2024, Putin se reunió con su homólogo chadiano, Mahamat Idriss Deby. Es la segunda visita a Moscú del dirigente de este Estado africano desde su independencia de Francia y la primera en 56 años, desde 1968.Amenazas de Washington "provocaron la ruptura de importantes lazos militares" con NígerEl primer ministro de Níger, Ali Mahaman Lamine Zain, acusó a Estados Unidos del deterioro de las relaciones entre ambos países, indica en su entrevista al periódico estadounidense The Washington Post.La subsecretaria de Estado para Asuntos Africanos, Molly Fee, instó a las autoridades de Níger, durante su visita en marzo, a abstenerse de entablar relaciones con Irán y Rusia que no fueran deseables para Washington si querían mantener los lazos de seguridad con Estados Unidos, señaló Zain. Además, amenazó a Níger con sanciones si el país seguía adelante con un acuerdo para la venta de uranio a Irán, agregó.En marzo, Níger decidió romper el acuerdo militar con EEUU que permite a los militares norteamericanos permanecer en el territorio de ese país africano.Chad, al igual que Níger, también exigió la retirada de las tropas estadounidenses de su territorio. El 1 de mayo, un portavoz del Departamento de Defensa estadounidense declaró que se habían transferido 60 soldados de Chad a Alemania como parte de una reevaluación de la cooperación en materia de seguridad entre ambos países.La retirada de las fuerzas estadounidenses de Níger y Chad, así como movimientos similares en toda África, indican que la era del neocolonialismo dirigido por Estados Unidos, cuyo objetivo era explotar a los pueblos y los recursos del continente después de la Segunda Guerra Mundial, llega a su fin, declaró a Sputnik la teniente coronel retirada de la Fuerza Aérea de EEUU Karen Kwiatkowski, exanalista del Departamento de Defensa.Además, el periodista Robert Fantina comentó a Sputnik que "es muy positivo que los países empiecen por fin a decirle a Estados Unidos que tienen que irse, que ya no pertenecen allí, que no se les quiere, que no se les necesita y que se vayan".

