https://latamnews.lat/20240427/que-se-vayan-los-paises-del-norte-de-africa-expulsan-la-presencia-militar-occidental-1150053450.html

"Que se vayan": los países del norte de África expulsan la presencia militar occidental

"Que se vayan": los países del norte de África expulsan la presencia militar occidental

Sputnik Mundo

Chad, Níger y otros países del continente africano cuestionan y rechazan cada vez más la influencia de Europa y Estados Unidos. Es una tendencia positiva, ya... 27.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-27T13:03+0000

2024-04-27T13:03+0000

2024-04-27T13:03+0000

🌍 áfrica

internacional

eeuu

💬 opinión y análisis

república de chad

níger

🛡️ fuerzas armadas

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e5/08/10/1115108940_0:242:3209:2047_1920x0_80_0_0_67a8f37db35455c39ad1ea14019f5b5d.jpg

Una oleada de sentimiento antimperialista se extiende por África a medida que los países del continente rechazan la influencia occidental. El último indicio de esta tendencia se produjo el 25 de abril, cuando funcionarios estadounidenses revelaron que retirarían las tropas estacionadas en Chad. El Gobierno de transición había solicitado a Washington que pusiera fin a su presencia militar, aunque el país norteamericano intentó mantener sus Fuerzas Armadas allí bajo el pretexto de la cooperación antiterrorista.La Administración Biden accedió finalmente a acceder a la petición del país, con la esperanza de volver a tratar la cuestión tras las próximas elecciones presidenciales que se celebrarán a principios de mayo. Poco antes, Estados Unidos anunció que retiraría sus tropas de Níger, semanas después de que el Gobierno de ese país africano hiciera una petición similar. Se creía que Washington era aún más reacio a retirarse de allí, dado que el Estado ha invertido importantes cantidades de recursos en instalaciones militares y de vigilancia en Níger.Pero el Gobierno del Estado africano insistió en la salida de EEUU al tiempo que expulsaba a las tropas francesas, que históricamente mantuvieron a Níger como colonia. "Creo que es muy positivo que los países empiecen por fin a decirle a Estados Unidos que tienen que irse, que ya no pertenecen allí, que no se les quiere, que no se les necesita y que se vayan", señaló a Sputnik Robert Fantina.Cuando EEUU y Francia "llegan y dicen: 'vamos a contratar a tu gente mientras extraemos recursos naturales de tu país', a estas alturas ya han aprendido que obtendrán básicamente salarios de esclavos mientras gente lejana a ellos se enriquece", añadió. En sus palabras, Estados Unidos acusó recientemente a China de "diplomacia de la trampa de la deuda" a medida que el país expande su influencia económica por todo el mundo y por África, en particular. El exvicepresidente Mike Pence y otros miembros de la Administración Trump emplearon con frecuencia el término contra China, alegando que Pekín encierra al continente en préstamos impagables.El Estado asiático rechazó la acusación, y los africanos han estrechado cada vez más sus lazos con China, al considerar a la potencia mundial emergente como una nación modelo que ha sido capaz de salir de la pobreza. Varios países han llegado a considerar las advertencias de Estados Unidos sobre China como un caso de proyección, viendo la influencia de Washington a través de instituciones como el FMI y el Banco Mundial como una continuación de los patrones históricos de dominación colonial. El exmandatario de Ghana, Kwame Nkrumah, acuñó el término "neocolonialismo" para describir el fenómeno, que también citó el líder revolucionario de Burkina Faso, Thomas Sankara.Su influencia ha revivido recientemente tanto en Burkina Faso como en todo el continente africano. El partido sudafricano Luchadores por la Libertad Económica ha cobrado importancia en los últimos años y cita a Sankara como una de sus principales influencias."Es difícil hablar de contraterrorismo en el contexto de Estados Unidos, ya que Estados Unidos es la mayor organización terrorista del mundo debido a su constante derrocamiento de gobiernos, su bombardeo de países y ciudades, su represión de la gente en todas partes", insistió Fantina. En sus palabras, hay que fijarse en quiénes han sido los terroristas en África. El presidente de Namibia, Nangolo Mbumba, subrayó recientemente este punto al emitir una mordaz declaración contra Alemania por su apoyo incondicional a la operación militar de Israel en la Franja de Gaza. Sugirió que Berlín, y por extensión el resto del mundo occidental, aún no han reflexionado sobre su destructivo legado colonial mientras siguen ejerciendo su influencia en todo el mundo."Alemania tomó partido públicamente en el caso de la Corte Internacional de Justicia contra Israel el 12 de enero, fecha en la que se cumplen 120 años del comienzo de lo que muchos namibios llaman la guerra germano-namibia, que luego desembocó en el primer genocidio del siglo XX", señaló Henning Melber, politólogo y africanista alemán.Aunque Alemania se anotó muchos tantos a nivel internacional por la forma en que se comprometió con "la destrucción masiva del Holocausto, estuvo negando el genocidio cometido [con Namibia] hasta 2015", subrayó Melber.

https://latamnews.lat/20240423/ahora-estamos-fuera-rusia-esta-ahora-dentro--admiten-que-africa-confia-cada-vez-menos-en-eeuu--1149942731.html

https://latamnews.lat/20240320/la-ruptura-de-niger-con-eeuu-demuestra-que-africa-esta-cansada-de-la-falta-de-respeto-de-occidente-1149053213.html

eeuu

república de chad

níger

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

John Miles

John Miles

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

John Miles

🌍 áfrica, eeuu, 💬 opinión y análisis, república de chad, níger, 🛡️ fuerzas armadas