"Ahora estamos fuera. Rusia está ahora dentro": admiten que África confía cada vez menos en EEUU

Los funcionarios estadounidenses parecen darse cuenta de que su estrategia de presionar a Níger y a otros países africanos devastados por la guerra para que "corten lazos con Moscú y abracen normas democráticas" ya no funciona, escribe Politico, citando a sus fuentes al tanto del asunto.De acuerdo con los entrevistados por el medio, el desarrollo de los acontecimientos en relaciones entre EEUU y Níger que está a punto de acabarse son la salida de las tropas estadounidenses del país africano y su posterior sustitución con las de Rusia, ha obligado a la Administración Biden a replantearse su estrategia en la región."Países de todo el continente, como Chad, la República Centroafricana, Malí y Libia, han recurrido a Rusia en busca de ayuda en materia de seguridad", procede de la publicación. En este contexto, el medio destaca que la retirada de tropas estadounidenses de Níger amenaza a EEUU con la pérdida de una de sus críticas bases militares.Según el medio, la estrategia de la Administración Biden reside en entablar los contactos con los Gobiernos golpistas y negociar hojas de ruta y calendarios para "unas elecciones democráticas". A su vez, los líderes africanos, han rechazado en gran medida las sugerencias de que sus países deben abrazar más plenamente la democracia sin abandonar su deseo de mantener relaciones con Washington."La mayoría de estos Gobiernos [africanos], realmente no quieren que se les diga lo que tienen que hacer. Hay una larga historia de Occidente diciendo a los países africanos cómo gobernar y por fin están diciendo 'basta'", declaró otra fuente a la publicación. Algunos líderes africanos acogieron con satisfacción la ayuda de Rusia, afirmando que "Moscú puede proporcionar ayuda rápida en materia de seguridad cuando EEUU no puede". Otros se opusieron a las exigencias estadounidenses de reformas democráticas, afirmando que "Occidente no tiene derecho a dar lecciones sobre la democracia en África cuando ignora problemas similares con aliados en otras partes del mundo".

