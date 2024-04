https://latamnews.lat/20240418/por-que-el-presidente-de-botsuana-amenaza-con-enviar-30000-elefantes-a-alemania-y-reino-unido--1149819353.html

Presidente de Botsuana critica a países europeos: "Valoran más a los elefantes que a las personas"

Presidente de Botsuana critica a países europeos: "Valoran más a los elefantes que a las personas"

Sputnik Mundo

El presidente de Botsuana, Mokgweetsi Masisi, acusó este 17 de abril que los occidentales ven a los elefantes como mascotas y aseguró que muchos europeos... 18.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-18T03:02+0000

2024-04-18T03:02+0000

2024-04-18T03:17+0000

internacional

alemania

reino unido

botsuana

🌍 áfrica

🌍 europa

elefantes

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/04/11/1149819721_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_148edd99dc656390b6893748633650ff.jpg

A principios de este mes, el país sudafricano amenazó con enviar 30.000 elefantes a Alemania y Reino Unido luego de que estos países propusieron imponer controles más estrictos contra la importación de trofeos de caza, en medio de las preocupaciones por la práctica furtiva de esta actividad.Según The Guardian, el Gobierno del Reino Unido se comprometió a prohibir la importación de trofeos de caza. No obstante, la última legislación, que estuvo a punto de ser aprobada el año pasado, fue frenada en la Cámara de los Lores luego de su aprobación en la Cámara de los Comunes. Pese a que la caza de trofeos ha provocado el rechazo generalizado entre los británicos y activistas famosos, el rotativo asegura que está demostrado que "utilizarla como parte de estrategias de conservación más amplias ayuda a la fauna silvestre y combate la caza furtiva". En ese sentido, Masisi le dijo al rotativo que Botsuana —hogar de la población de elefantes más grande del mundo— permitió los trofeos de caza por elección democrática. Además, exigió a los países europeos que pretenden decirle a su país cómo manejar su población de elefantes ofrecer alternativas a la caza. "¿Por qué no experimentas por un momento vivir con ellos? Por eso se les hizo esta oferta, para tenerlos en Hyde Park", añadió.Al mismo tiempo, el presidente Masisi aseguró que si los europeos vivieran entre elefantes, seguramente responderían de la misma manera que su Gobierno. "Quizás sean más brutales porque tienen una cultura de armas mucho más fuerte que la nuestra", aseveró Mokgweetsi Masisi.

https://latamnews.lat/20210129/hallan-11-elefantes-muertos-en-un-parque-natural-de-botsuana-1094271981.html

https://latamnews.lat/20221111/una-manada-de-elefantes-duerme-placidamente-tras-beber-hasta-emborracharse-en-la-india--1132337829.html

alemania

reino unido

botsuana

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

alemania, reino unido, botsuana, 🌍 áfrica, 🌍 europa, elefantes