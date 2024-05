https://latamnews.lat/20240513/un-senador-de-eeuu-insinua-que-israel-debe-lanzar-bombas-atomicas-contra-gaza-1150450650.html

Un senador de EEUU insinúa que Israel debe lanzar bombas atómicas contra Gaza | Video

Un senador de EEUU insinúa que Israel debe lanzar bombas atómicas contra Gaza

El senador republicano por Carolina del Sur, Lindsay Graham, instó a Israel a utilizar bombas nucleares en contra de la Franja de Gaza, alegando que el país... 13.05.2024, Sputnik Mundo

En una entrevista para el programa de noticias Meet the Press, de la cadena de televisión estadounidense NBC, el legislador estadounidense aseguró que la razón por la que Estados Unidos lanzó dos bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial, fue para "poner fin a una guerra que no podíamos darnos el lujo de perder". Posteriormente, Graham aseguró que Estados Unidos debe darle a Tel Aviv las bombas "que necesita para ponerle fin a la guerra que no pueden darse el lujo de perder y trabajar con ellos para minimizar las bajas". El 7 de octubre de 2023, Hamás lanzó un ataque con cohetes a gran escala contra Israel y traspasó la frontera de la Franja de Gaza, atacando barrios civiles y bases militares, asesinando a cerca de 1.200 israelíes y tomando alrededor de 240 rehenes.En represalia, Israel le declaró la guerra a Hamás, ordenó un bloqueo total de Gaza y comenzó una incursión terrestre en el enclave palestino con el objetivo declarado de eliminar a los combatientes de Hamas y rescatar a los rehenes.Según las autoridades locales, hasta ahora más de 35.000 palestinos han sido asesinados por los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza. Se cree que Hamás todavía retiene a más de 100 rehenes en Gaza.Anteriormente, Graham ha propuesto a Estados Unidos invadir México para luchar contra el crimen organizado y que Ucrania regale territorio como parte de sus deudas con su principal aliado de América del Norte. En octubre del año pasado, además, el senador republicano se pronunció a favor de que su país e Israel bombardeen a Irán, al que culpó, sin pruebas, de estar detrás del ataque sorpresa de Hamás contra Tel Aviv.

