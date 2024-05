https://latamnews.lat/20240513/blinken-reconoce-que-israel-no-ha-aplicado-los-procedimientos-para-evitar-muertes-civiles-en-gaza-1150433393.html

Blinken reconoce que Israel "no ha aplicado los procedimientos" para evitar muertes civiles en Gaza

Blinken reconoce que Israel "no ha aplicado los procedimientos" para evitar muertes civiles en Gaza

Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, reconoció que Israel ha matado a más civiles que a terroristas con su incursión en la Franja de Gaza...

Margaret Brennan, conductora del programa Face the Nation, cuestionó al funcionario sobre un memorándum de Seguridad Nacional en el que se señala que Israel ha sido "inconsistente, inefectivo e inadecuado" en su labor de reducir los daños civiles en Gaza.Posteriormente matizó su postura al decir que ha sido complicado para Israel cumplir con sus objetivos acusando que los integrantes de se refugian entre la población y en infraestructura civil."Creemos que es razonable evaluar que, basándonos en lo que ha pasado, que ha habido inconsistencias en sus actos, que han sido inconsistentes con las obligaciones de Israel bajo la ley marcial internacional, pero aún no tenemos una conclusión", remató.Por otro lado, dijo que la operación militar que el ejército israelí está llevando a cabo en el paso fronterizo de Rafah no resolverá el problema de la presencia del movimiento palestino Hamás en la Franja de Gaza. El alto diplomático agregó que la situación en la Franja de Gaza puede desarrollarse en dos escenarios: una guerra de militares israelíes con guerrillas o la transición de Gaza bajo el control de Hamás. Blinken puntualizó que Washington está negociando con Israel las medidas óptimas para garantizar "la seguridad estable en Gaza" y en toda la región. El pasado 7 de octubre, un ataque coordinado por el movimiento palestino Hamás contra más de 20 comunidades israelíes resultó en aproximadamente 1.200 fallecidos, alrededor de 5.500 heridos, y la captura de 253 rehenes, de los cuales cerca de 100 fueron posteriormente liberados en intercambios de prisioneros. En represalia, Israel lanzó una declaración de guerra contra Hamás y emprendió una serie de bombardeos sobre Gaza, que han dejado hasta el momento más de 35.000 palestinos muertos y más de 78.700 heridos. El 7 de mayo, las Fuerzas de Defensa de Israel comenzaron una operación militar en Rafah, donde se encuentran cerca de 1,5 millones de palestinos que se vieron obligados a abandonar anteriormente las partes norte y central de la Franja de Gaza. Rusia y otros países instan a Israel y Hamás a pactar un alto el fuego y abogan por una solución de dos Estados, aprobada por la ONU en 1947, como la única vía posible para lograr una paz duradera en la región.

