Exoficial del Ejército de EEUU califica de muy arriesgado el nuevo proyecto de tanque europeo

Es muy poco probable que el futuro tanque franco-alemán pueda competir en el mercado internacional, declaró a Sputnik el teniente coronel retirado de EEUU Earl... 13.05.2024, Sputnik Mundo

El proyecto previsto permanecerá cerrado por ahora a otros participantes, anunciaron desde la rama francesa del consorcio armamentístico KNDS (KMW+Nexter Defense Systems). Las divisiones francesa y alemana de KNDS, así como Rheinmetall y Thales, desvelaron sus planes de crear una empresa de proyectos para trabajar en el carro de combate del futuro, conocido como Sistema Principal de Combate Terrestre (MGCS, según sus siglas en inglés). Esto sucede luego de un acuerdo entre Berlín y París para desarrollar conjuntamente un sucesor de los tanques franceses Leclerc y alemanes Leopard 2. "En primer lugar, tenemos que coordinar las necesidades de Francia y Alemania, y de la OTAN en general. Estamos estudiando la incorporación de nuevas tecnologías, probablemente en un plazo de desarrollo de 7 a 10 años. Así que este es un proyecto de muy alto riesgo. Y no estoy seguro de que vaya a tener mucho éxito", agregó.A la pregunta de si el proyecto podrá competir en el mercado internacional, el analista comentó que no lo cree."Va a tener que adaptarse específicamente, bastante, si es muy innovador y el rendimiento es bueno, y dependiendo de cuál sea el coste, si pueden limitarlo, quizá podría tener cierta competitividad potencial en el mercado internacional. No tengo grandes expectativas al respecto", destacó Rasmussen.Dejó claro que la creación del tanque franco-alemán del futuro "no va a suceder en un instante" y que "se producirá durante un largo periodo de tiempo". En sus palabras, ambas partes —así como la UE y la OTAN— aún tienen que resolver "cuestiones políticas" relacionadas con la puesta en marcha del proyecto."Hay muchos problemas y desafíos", incluidos los relativos a "las discusiones sobre la instalación de una planta de producción conjunta franco-alemana en el territorio ucraniano, lo que no es muy buena idea", concluyó el analista, en referencia al actual conflicto de Ucrania.

