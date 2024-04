https://latamnews.lat/20240429/el-proyecto-que-divide-la-pareja-franco-alemana-parece-decidida-a-crear-un-tanque-del-futuro-1150081795.html

El proyecto que divide: la pareja franco-alemana parece decidida a crear un tanque del futuro

Sputnik te presenta las claves del programa lanzado en 2012 y los puntos de fricción entre los dos países.¿Qué es el MGCS? El tanque de batalla principal europeo (EMBT) o Sistema Principal de Combate Terrestre (MGCS, según sus siglas en inglés) está destinado a sustituir al carro de combate francés Leclerc y al alemán Leopard 2 a partir de 2040. El vehículo blindado será el centro de un sistema global compuesto por drones, misiles y baterías de artillería autónomas. Todos estos módulos estarán conectados a través de un sistema de nube de combate.El tanque estará fuertemente blindado para protegerlo de las amenazas, incluidos los ataques de aviones no tripulados. Además, el carro de combate del futuro se beneficiará de importantes avances tecnológicos como la inteligencia artificial. Esto ayudará a las tripulaciones a planificar, dirigir, coordinar el fuego y a tomar decisiones.¿Quién hace qué? Inicialmente, la compañía francesa Nexter y la alemana Krauss-Maffei-Wegmann (KMW) participaron en el programa. Ambas empresas se fusionaron en 2015 para formar KNDS (KMW+Nexter Defense Systems), que debía desarrollar el tanque. Sin embargo, la llegada del gigante alemán Rheinmetall en 2019 desequilibró la balanza y provocó retrasos debido a diferencias sobre el reparto de tareas. Originalmente, la división era 50/50 entre París y Berlín, con la parte alemana dividida entre Rheinmetall y KMW. Sin embargo, Rheinmetall no está satisfecha con su parte y expresó su deseo de aumentarla.Al final, los dos países definieron ocho elementos en el programa: plataforma, armamento convencional (torreta, cañón), armamento innovador (armas de energía dirigida, como el láser), sistemas de comunicación, sensores, simulación, protección de tanques e infraestructuras asociadas. La responsabilidad de ciertos componentes, concretamente la torreta y el cañón, que ha sido largamente debatida por las partes, se repartirá entre los fabricantes. Sin embargo, no se han revelado otros detalles del reparto.¿Quién lidera? Alemania dirige el programa, tanto en el aspecto militar como en el industrial. Esta decisión pretende contrarrestar la posición dominante de Dassault en el SCAF, otro gran proyecto para crear un caza de nueva generación europeo.¿Quién paga qué? El programa está financiado a partes iguales por los dos países, pero el presupuesto total no se ha definido. Tampoco se ha determinado el coste de la fase previa a la demostración, conocida como 1A, pero se espera que supere los 100 millones de euros. Sin embargo, en la ley de programación militar 2024-2030, se destinó un presupuesto de 500 millones de euros al MGCS, informa la cadena francesa BFM.¿Quién quiere qué? París y Berlín no tienen la misma visión de la finalidad y el equipamiento del futuro vehículo blindado. Francia insiste en la movilidad del tanque para responder mejor a las necesidades de su Ejército, mientras que Alemania lo ve como un sucesor del Leopard 2 para poder exportarlo. París quiere un cañón de 140 mm, mientras que Berlín prefiere uno de 130 mm.¿Cuál es el siguiente paso? Una vez firmado el acuerdo sobre la primera fase, los fabricantes, KNDS y Rheinmetall, deberán establecer el reparto exacto de responsabilidades y crear una organización industrial específica. Los dos países se han dado de plazo hasta finales de año para notificar los contratos a los fabricantes, tarea asignada a Berlín como líder del proyecto. Según el Ministro de Defensa alemán, este calendario es "muy ambicioso". Además de los principales actores, decenas de empresas participarán en el programa. El proyecto también podría ver la llegada de nuevos socios. En palabras del director general de KDNS, Frank Franck Haun, España, Italia, Noruega, Polonia, Suecia y el Reino Unido han mostrado interés en unirse al MGCS.

