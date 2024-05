https://latamnews.lat/20240512/petro-responde-a-netanyahu-no-soy-partidario-de-hamas-e-israel-lleva-adelante-un-genocidio-1150413069.html

Petro responde a Netanyahu: "No soy partidario de Hamás" e Israel lleva adelante un "genocidio"

El presidente colombiano hizo estas declaraciones este sábado 11 de mayo en su cuenta de la red social X, luego que el primer ministro israelí, Benjamin... 12.05.2024, Sputnik Mundo

2024-05-12T03:53+0000

2024-05-12T03:53+0000

2024-05-12T03:55+0000

"No soy partidario de Hamás, porque soy partidario de la democracia republicana, plebeya y laica", dijo el jefe de Estado colombiano en uno de los dos mensajes que publicó el sábado en respuesta a los dichos de Netanyahu."Los semitas no deben ser artífices de un genocidio porque lo sufrieron. Igual que es inadmisible el genocidio del pueblo judío en la Europa nazi, lo es el actual genocidio contra el pueblo palestino", afirmó el mandatario.Unas horas después, Petro continuó con sus críticas y le habló directo al primer ministro israelí, escribiendo en la misma plataforma: "Señor Netanyahu, pasará usted a la historia como un genocida. Lanzar bombas sobre miles de niños y niñas, mujeres y ancianos inocentes no lo hace a usted un héroe. Queda usted al lado de quienes mataron millones de judíos en Europa. Un genocida es un genocida no importa si tiene o no religión. Intente al menos detener la masacre".La réplica de Petro, la más reciente escalada diplomática entre los jefes de Estados de ambos países, se dio luego que Netanyahu escribiera este mismo sábado en su cuenta de X que "Israel no se dejará sermonear por un partidario antisemita de Hamás, una organización terrorista genocida que masacró, violó, mutiló y quemó vivas a 1.200 personas inocentes el 7 de octubre. ¡Qué vergüenza, presidente Petro!".Estos comentarios del primer ministro isrealí hacían mención a los dichos de Petro apenas el día anterior, cuando el presidente colombiano aseguró que Netanyahu no detendría su "genocidio" en Gaza, en medio de los preparativos del estado hébreo para iniciar su ofensiva terrestro en Rafah, y que por lo tanto era necesaria una orden de detención en su contra por parte de la Corte Penal Internacional. La Cancillería colombiana. también se opuso a lo que caracterizó eran "acusaciones falsas" de parte de Netanyahu, "Hamás ha cometido acciones barbáricas. Colombia no simpatiza con este tipo de grupos y condena tajantemente su violencia y ha exigido reiteradamente la liberación de los rehenes", declaró la dependencia diplomática en una nota de prensa. Petro, quien desde el inicio de la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza como respuesta al ataque contra el estado hébreo el pasado 7 de mayo ha sido uno de los líderes mundiales más críticos del accionar del gobierno de Netanyahu, anunció el pasado 1 de mayo el rompimiento de relaciones diplomáticas con Israel."Hoy la humanidad, en todas las calles, está de acuerdo con nosotros. No puede volver la época del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra humanidad. Si muere Palestina, muere la humanidad y no la vamos a dejar morir", dijo en el discurso anunciando la decisión el mandatario colombiano.

