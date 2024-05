https://latamnews.lat/20240512/a-espaldas-del-tio-sam-podra-xi-arrancar-europa-a-eeuu-1150413940.html

"A espaldas del Tío Sam": ¿podrá Xi arrancar Europa a EEUU?

"A espaldas del Tío Sam": ¿podrá Xi arrancar Europa a EEUU?

Sputnik Mundo

En el transcurso de su gira europea, el presidente chino, Xi Jinping, visitó tres países y firmó decenas de tratados bilaterales. Expertos consideran que tanto... 12.05.2024, Sputnik Mundo

2024-05-12T14:22+0000

2024-05-12T14:22+0000

2024-05-12T14:22+0000

internacional

xi jinping

eeuu

serbia

francia

hungría

🌏 asia

🌍 europa

📈 mercados y finanzas

china

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/05/0c/1150414633_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f19e31e83d12f64e57e1bfa34f591493.jpg

La selección de los países visitados por Xi —Francia, Serbia y Hungría— fue consciente y premeditada: Serbia es aliada de Rusia en Europa y aún no ha olvidado los bombardeos de la OTAN en 1999, mientras que Hungría sigue una política independiente de Bruselas, no sucumbe a sus presiones y mantiene la cooperación con Moscú."Xi fue a Serbia y Hungría, dos países bastante pequeños que en realidad no tienen tanto peso, pero que, sin embargo, representan una cierta forma de pensar independiente en Europa. El tipo de pensamiento que a Xi Jinping le gustaría fomentar", explica Szamuely.El interlocutor recordó, que China y dos Estados europeos se comprometieron a seguir estrechando sus lazos económicos y empujaron un proyecto de tren de alta velocidad de 2.100 millones de dólares que unirá las capitales de Hungría y Serbia, en gran medida financiado con préstamos chinos. Tanto Hungría como Serbia también participan en la iniciativa china de la Franja y la Ruta.Pero, a juicio de Szamuely, fue el viaje de Xi a Francia el que realmente podría cambiar el panorama geopolítico si los dos países comienzan a acercarse.A pesar de que es Alemania el centro económico de Europa y depende de los mercados chinos, Xi consideró que su visita no merecería la pena, insinuó el interlocutor. Berlín es tan servil a Estados Unidos que "ha aceptado ciegamente la destrucción de sus gasoductos Nord Stream" y su ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, es "ferozmente antichina", argumenta.Francia, al contrario, es uno de los países más poderosos del continente europeo, tanto económica como político-militarmente, y "tiene mucha mejor reputación en China" que los Estados anglosajones. Además, aunque en la práctica París ha estado prácticamente ligada a la política exterior de Estados Unidos, el presidente francés, Emmanuel Macron, abogó durante su visita a Pekín en 2023 por una "autonomía estratégica" de Europa respecto a Washington, subraya otro analista, el sinólogo Jeff J. Brown.El experto destacó, que los dos mandatarios firmaron 18 acuerdos sobre tecnología, agricultura, aviación y desarrollo ecológico.Aunque la visita de Xi no traerá cambios inmediatos, en palabras de Brown, forma parte de una estrategia a largo plazo: reforzando la cooperación con Francia, Hungría y Serbia, China puede demostrar a todos los Estados miembros de la UE que la colaboración puede ser realmente provechosa y beneficiosa para ambas partes.Aparte del aspecto económico, esta gira, la primera en cinco años, podría ofrecer a la UE una alternativa a la política exterior encabezada por Estados Unidos, e incluso distanciar a Europa de Washington, sobre todo en vista del creciente poder de China y la cada vez menor fuerza estadounidense.

https://latamnews.lat/20240509/china-refuerza-los-lazos-con-europa-del-este-pese-al-endurecimiento-de-la-postura-de-bruselas-1150342450.html

https://latamnews.lat/20240402/calculan-cuando-china-superara-economicamente-a-eeuu-1149417098.html

eeuu

serbia

francia

hungría

🌏 asia

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

xi jinping, eeuu, serbia, francia, hungría, 🌏 asia, 🌍 europa, 📈 mercados y finanzas, china, 💬 opinión y análisis