https://latamnews.lat/20240411/companias-hungaras-quieren-mantener-su-presencia-en-el-mercado-ruso-1149664457.html

Compañías húngaras quieren mantener su presencia en el mercado ruso

Compañías húngaras quieren mantener su presencia en el mercado ruso

Sputnik Mundo

BUDAPEST (Sputnik) — Diversas compañías importantes de Hungría, que actúan en las esferas no afectadas por las sanciones, están interesadas en seguir presentes... 11.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-11T15:22+0000

2024-04-11T15:22+0000

2024-04-11T15:51+0000

economía

📈 mercados y finanzas

peter szijjarto

rusia

hungría

🌍 europa

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/02/14/1136002776_0:0:2923:1645_1920x0_80_0_0_33b742106854632de0e1410e2f23181d.jpg

El canciller informó que se reunió hoy con los dirigentes de las compañías húngaras presentes en el mercado ruso. A Hungría le importa "seguir desarrollando los vínculos económicos con Rusia en las esferas no afectadas por las sanciones", comentó y agregó que en el mercado ruso "hay mucha demanda de numerosos productos húngaros". Anteriormente, el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, declaró que su país no quiere renunciar a la cooperación económica con Rusia e incluso preferiría acrecentarla en las esferas no afectadas por las sanciones, puesto que la vida económica continuará tras el fin del conflicto en Ucrania y el mercado ruso es importante para Hungría.

hungría

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📈 mercados y finanzas, peter szijjarto, rusia, hungría, 🌍 europa