Netanyahu acepta fallas: "No se protegió a la gente" del ataque de Hamás

En una inusual entrevista, el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu, reconoció que su gobierno falló en la defensa de Israel durante el ataque de Hamás... 10.05.2024, Sputnik Mundo

Durante un encuentro con el presentador de televisión estadounidense Dr. Phil, Netanyahu dijo que es obvio que hubo fallas, pues no se pudo proteger a las más de 1.200 personas que resultaron muertas y 250 personas fueron tomadas como rehenes.Sin embargo, el primer ministro continuó eludiendo su responsabilidad en la tragedia que es considerada el mayor ataque de Hamás perpetrado contra Israel y en su propio territorio con hombres armados cruzando por tierra.A la pregunta de si se responsabilizaba a sí mismo, el primer ministro respondió: "Me exijo cuentas a mí mismo y a todo el mundo. Creo que tenemos que examinar cómo ocurrió. ¿Cuál fue el fallo de los servicios de inteligencia? ¿Cuál fue el fallo militar?".La entrevista, destaca Financial Times, fue recibida con ironía por muchos comentaristas israelíes, que señalaron el hecho de que el primer ministro no había concedido una entrevista a los medios de comunicación en lengua hebrea en más de un año.Además, este intercambio con Dr. Phil se transmitió en medio de quizá la mayor crisis en las relaciones con la administración estadounidense del presidente Joe Biden en lo que va del conflicto, pues a principios de esta semana confirmó el retraso de un envío de armas a Israel debido a las fuertes diferencias sobre una ofensiva prevista en la ciudad gazatí de Rafah.

