Mulino afirma que sostendrá relaciones de amistad de Panamá con otras naciones

SAN SALVADOR (Sputnik) — El presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, aseguró que durante su mandato de cinco años que iniciará el próximo 1 de julio...

Explicó que no tiene la capacidad de incidir en los asuntos internos de otras naciones, solo de llenarse de buenos deseos, como dijo le ha planteado a todos los presidentes con quienes ha hablado después de los comicios. "Les deseo a todos que se resuelvan los problemas, que hay muchísimos en el mundo entero, a través de soluciones negociadas y no guerreras", dijo. Mulino expresó que han sido muy provechosas las conversaciones que ha sostenido en los últimos días con mandatarios de la región y con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken. Añadió que ese acuerdo se sumaría al que la se tiene con los países de Centroamérica y República Dominicana, como parte de una política de abrir puertas a los productos del país a nuevos mercados sin que se afecte el nacional. Además Mulino prometió que devolverá a Panamá el respeto que merece en la comunidad internacional y creará una comisión especial para la defensa del sistema financiero y de servicios del país que trabajará junto a los miembros del servicio diplomático. Agregó que no puede tolerar que sigan ubicando a Panamá en listas discriminatorias como si fuera un país de maleantes, aunque no se refirió directamente a las versiones que señalan a la nación como un paraíso para realizar acciones financieras ilegales. Mulino ganó las elecciones del pasado 5 de mayo con el 34,23% de los votos, de acuerdo con los datos ofrecidos por la Junta Nacional de Escrutinios al proclamarlo formalmente como ganador de los comicios la noche del jueves 9. Dijo estar convencido que la mayoría de esos votos corresponden a los sectores de la clase media hacia abajo, a quienes prometió dedicará su gobierno, porque durante sus recorridos y caminatas durante la campaña electoral comprobó la forma en que viven los panameños más humildes. Mulino, quien reiteró es un hombre pro empresa privada y libre mercado, pero no de extrema derecha como dicen algunos, tomará posesión el 1 de julio venidero para un período de cinco años que finaliza el 30 de junio de 2029.

