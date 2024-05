https://latamnews.lat/20240509/el-efecto-martinelli-no-basta-estos-son-los-desafios-que-encararia-mulino-en-panama-1150329417.html

El 'efecto Martinelli' no basta: estos son los desafíos que encararía Mulino en Panamá

El 'efecto Martinelli' no basta: estos son los desafíos que encararía Mulino en Panamá

Sputnik Mundo

El presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, tiene grandes oportunidades para solucionar problemáticas económicas del país y para forjar nuevos lazos... 09.05.2024, Sputnik Mundo

2024-05-09T02:45+0000

2024-05-09T02:45+0000

2024-05-09T02:45+0000

américa latina

josé raúl mulino

panamá

ricardo martinelli

💬 opinión y análisis

migración

política

nicaragua

canal de panamá

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/05/09/1150334635_0:99:3071:1826_1920x0_80_0_0_4a4ccbc4f339909078b8bde4271d62ef.jpg

En primer lugar, el triunfo del candidato cercano al expresidente Ricardo Martinelli —asilado en la embajada de Nicaragua y condenado por corrupción— "fue una gran hazaña", ya que tuvo que agilizar su campaña presidencial en solo unas semanas, cuando el resto de sus contrincantes tenían meses trabajando en ello, apunta la maestra en relaciones internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Rocío Méndez Bautista.Y es que Mulino tuvo que hacer una "campaña exprés" luego de que el Tribunal Electoral de Panamá inhabilitará en marzo al candidato inicial, el exmandatario Martinelli, quien fue fundamental para impulsar —indirectamente— el voto en favor de Mulino. Por ejemplo, la experta menciona las propuestas del político que abanderó la coalición Realizando Metas y Alianza para erradicar la corrupción, lograr una mejor administración económica y financiera y apostar por impulsar el mercado laboral panameño.De acuerdo con el Tribunal Electoral panameño, Mulino ganó la presidencia con el 34,24% de los votos, cifra obtenida tras el escrutinio de 99,7% de los votos emitidos por los electores.Desafíos ante los problemas de la regiónAcerca de las problemáticas a las que se enfrentará Mulino a partir del próximo 1 de julio, fecha en la que tomará posesión como presidente de Panamá, Méndez Bautista refiere que el primer desafío a vencer es lograr alianzas entre los grupos opositores y la fuerza política que representa, ya que no cuenta con mayoría en el Congreso local.Asimismo, la especialista en temas internacionales también dice que otro reto es la renovación y apoyo al servicio que brinda el Canal de Panamá, mismo que ha tenido pérdidas millonarias debido a la sequía."Deberá administrar bien los recursos, ya que el Canal no es toda la economía panameña. Necesita fortalecer otros sectores, como la economía formal, los servicios, el turismo y otros nuevos proyectos", asevera.El problema migratorioJosé Raúl Mulino declaró el 17 de abril pasado que, de ganar la presidencia, cerraría el Darién, uno de los puntos más importantes de paso para quienes abandonan sus hogares y se dirigen a otras naciones de manera irregular. Se trata de un paso selvático sumamente peligroso para los migrantes que, de ser bloqueado, podría generar una crisis humanitaria aún más grave que la actual."Vamos a repatriar a todas estas personas como corresponda, respetando los derechos humanos", puntualizó el mandatario electo panameño. En una entrevista previa con Sputnik, el doctor en ciencias sociales con especialidad en antropología social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Rafael Alonso Hernández López, comentó que esto agravaría la crisis migratoria en la región. "A mayor control, mayor irregularidad y, en consecuencia, mayor riesgo para las personas (...). Los gobiernos suelen utilizar el riesgo, la vulnerabilidad, como medida para inhibir un poco el tránsito y mandar el mensaje [para] que las personas no migren y que utilicen los canales regulares, pero el tema es que los canales regulares no son accesibles", expuso.Alianzas y caminos en vías internacionalesEl triunfo de Mulino fue bien recibido por buena parte de la región latinoamericana. México, Venezuela, Nicaragua, Chile, Brasil, Colombia y Perú fueron algunos de los países que enviaron mensajes al político para reforzar sus vínculos con Panamá, nación fundamental para el comercio regional y mundial por su ubicación geográfica. En este sentido, Méndez Bautista recuerda que el presidente electo de Panamá formó parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de su país durante la década de 1990, donde fungió como viceministro y ministro.La experta puntualiza que el fortalecimiento de capitales debe ser uno de los temas esenciales para Mulino, así como mediar posibles proyectos con China, con quien tiene una relación "extraordinaria".Los vínculos son de vital relevancia por el "Canal de Panamá, que es indispensable para el comercio mundial (...). No en vano 3% del comercio [del planeta] atraviesa este lugar y, por lo tanto, es conveniente tender lazos por parte de la nación centroamericana. Posee un lugar estratégico geográficamente", concluye.

https://latamnews.lat/20240506/se-acabo-la-persecucion-politica-mulino-en-su-primer-discurso-como-presidente-electo-de-panama-1150258133.html

https://latamnews.lat/20240430/cerrar-el-tapon-del-darien-llevaria-los-flujos-migratorios-hacia-regiones-mas-inhospitas-1150046173.html

https://latamnews.lat/20240423/cerrar-el-darien-amlo-senala-que-la-migracion-no-se-resuelve-cerrando-fronteras-ni-con-muros-1149952211.html

https://latamnews.lat/20240506/los-paises-latinoamericanos-felicitan-a-mulino-por-su-triunfo-en-las-presidenciales-de-panama-1150259879.html

panamá

nicaragua

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Angélica Ferrer https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Angélica Ferrer https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Angélica Ferrer https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

josé raúl mulino, panamá, ricardo martinelli, 💬 opinión y análisis, migración, política, nicaragua, canal de panamá