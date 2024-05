https://latamnews.lat/20240509/stoltenberg-reitera-que-la-otan-no-tiene-la-intencion-de-enviar-tropas-a-ucrania-1150339531.html

Stoltenberg reitera que la OTAN no tiene la intención de enviar tropas a Ucrania

2024-05-09T10:23+0000

"La OTAN no tiene intención de involucrarse directamente en el conflicto [ucraniano]", declaró Stoltenberg. De acuerdo con sus palabras, desde la Alianza Atlántica dejan claro que no enviarán tropas a Kiev.Agregó que Ucrania no pidió que la OTAN desplegara sus tropas en el territorio del país europeo. Kiev solicita más el apoyo, municiones y artillería para operaciones ofensivas, señaló. El jefe de la Alianza Atlántica subrayó que el objetivo es "apoyar a Ucrania y evitar una escalada". Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 la operación militar especial con el objetivo de defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev, y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.Moscú ha advertido en reiteradas ocasiones que la OTAN está "jugando con fuego" al suministrar armas a Ucrania y que los convoyes extranjeros con armas serían un "objetivo legítimo" para su Ejército una vez cruzada la frontera.

