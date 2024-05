https://latamnews.lat/20240509/kennedy-jr-reta-a-biden-y-trump-a-un-debate-les-ganaria-aun-comiendo-gusanos-cerebrales-1150334862.html

Kennedy Jr. reta a Biden y Trump a un debate: "Les ganaría aún comiendo gusanos cerebrales"

Kennedy Jr. reta a Biden y Trump a un debate: "Les ganaría aún comiendo gusanos cerebrales"

El candidato independiente a la presidencia de Estados Unidos, Robert Kennedy Jr., retó a Joe Biden y Donald Trump

El mensaje del político se da luego de que el diario The New York Times difundiera que una parte del cerebro de Kennedy Jr. pudo haber sido comido por un gusano que le fue encontrado al aspirante presidencial independiente en 2010. "Confío en el resultado [a mi favor] incluso con un hándicap de seis gusanos", insistió en redes sociales, donde sus tuits se hicieron virales. Incluso una cuenta de parodia del multimillonario Elon Musk le sugirió a Robert Kennedy Jr. que el debate fuera moderado por el periodista Tucker Carlson, a lo que el político le respondió: "¡Estoy de acuerdo!". En las últimas semanas, el integrante de la familia Kennedy y egresado de la Universidad de Harvard ha estado muy activo en redes sociales y medios de comunicación. Particularmente ha sido un duro crítico del Gobierno de Joe Biden, al cual acusa de, entre otras cosas, avivar el conflicto en Ucrania y agravar la crisis migratoria. El 7 de mayo, Robert Kennedy Jr. advirtió que la crisis ucraniana podría escalar a niveles nunca vistos, sobre todo después de que Rusia anunciara que realizará ejercicios militares con armas nucleares no estratégicas. "La situación en Ucrania está al borde de una escalada calamitosa. ¿Tienen idea los imperialistas militares en Washington y sus lacayos en Europa del peligro que están cortejando?", cuestionó a través de su cuenta de X.

