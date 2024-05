https://latamnews.lat/20240509/iran-advierte-que-cambiara-su-doctrina-nuclear-y-construira-bombas-si-se-ve-amenazado-1150343548.html

Irán advierte que cambiará su doctrina nuclear y construirá bombas si se ve amenazado

Irán advierte que cambiará su doctrina nuclear y construirá bombas si se ve amenazado

Sputnik Mundo

TEL AVIV (Sputnik) — Irán tendrá que cambiar su doctrina nuclear si su existencia se ve amenazada por Israel, declaró Sayid Kamal Jarrazi, un asesor del líder... 09.05.2024, Sputnik Mundo

2024-05-09T13:41+0000

2024-05-09T13:41+0000

2024-05-09T13:57+0000

defensa

irán

seguridad

🌍 oriente medio

armas nucleares

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/02/0a/1135638475_0:200:2929:1847_1920x0_80_0_0_d53b8cf944dd3fb6bab8379093c5b05e.jpg

"No tenemos ninguna decisión de construir una bomba nuclear, pero si la existencia de Irán se ve amenazada, no habrá otra opción que cambiar nuestra doctrina militar", declaró Jarrazi, añadiendo que Teherán ya ha dado señales de que tiene el potencial de construir ese tipo de armas. El líder supremo de Irán, Alí Jameneí, prohibió el desarrollo de armas nucleares en una fetua a principios de la década de 2000, y reiteró su postura en 2019 al decir: "Construir y almacenar bombas nucleares está mal y usarlas es haram [prohibido religiosamente] (…) Aunque tenemos tecnología nuclear, Irán lo ha evitado firmemente". Tras un aumento de las tensiones con Israel el mes pasado, el comandante de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) a cargo de la seguridad nuclear, Ahmad Hagtalab, indicó que las amenazas israelíes podrían empujar a Teherán a "revisar su doctrina nuclear y desviarse de sus consideraciones anteriores". En abril, Irán lanzó directamente unos 300 misiles y drones contra Israel como represalia por un presunto ataque de Israel contra el consulado iraní en Damasco que mató a dos altos funcionarios de los CGRI y varios otros oficiales.Israel, con la ayuda de Estados Unidos y otros aliados, interceptó casi todos los proyectiles iraníes. En respuesta, se informó que Israel atacó una base aérea cerca de Isfahán, en el centro de Irán, dañando un sistema de defensa por radar. Irán minimizó el ataque y dijo que no se encontró ningún vínculo con Israel, disipando así los temores de una guerra regional más amplia.

https://latamnews.lat/20240505/rusia-alerta-de-una-posible-nueva-escalada-de-tension-entre-iran-e-israel-por-palestina-1150246806.html

irán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

irán, seguridad, 🌍 oriente medio, armas nucleares