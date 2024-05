https://latamnews.lat/20240505/rusia-alerta-de-una-posible-nueva-escalada-de-tension-entre-iran-e-israel-por-palestina-1150246806.html

Rusia alerta de una posible nueva escalada de tensión entre Irán e Israel por Palestina

05.05.2024

"Una vez más se confirmó la tesis de que los problemas no resueltos entre israelíes y palestinos influyen de manera negativa en la estabilidad y la seguridad regional, y abona el terreno para la recurrencia de la peligrosa escalada de la tensión", declaró el diplomático a Sputnik. En reiteradas ocasiones, indicó, se advirtió de esa posibilidad a las naciones de la región. Kinschak agregó que su país trata de alentar a Israel e Irán a mostrar máxima moderación y evitar un nuevo estallido de la violencia que tendría consecuencias impredecibles. Desde Irán, subrayó, enviaron señales públicas claras de que no tienen interés por una nueva escalada militar. Con Israel, remarcó, se lleva a cabo un diálogo sobre varios temas de la agenda regional e internacional y se mantienen contactos entre Ministerios de Asuntos Exteriores, consejos de seguridad y estructuras de defensa. El diplomático insistió en que Irán e Israel deben alejarse de la línea peligrosa para evitar un nuevo estallido de las hostilidades. La noche del 13 al 14 de abril, las fuerzas iraníes lanzaron una gran ofensiva con drones y misiles hipersónicos Fattah contra Israel en represalia por el ataque al Consulado iraní en Siria del pasado 1 de abril. El canal televisivo iraní Press TV informó que todos los misiles hipersónicos alcanzaron los objetivos designados en suelo israelí.A su vez, Israel aseguró que solo "algunos misiles" iraníes impactaron en el territorio del país y los daños no fueron graves. El 19 de abril, las fuerzas israelíes efectuaron un ataque limitado contra la provincia iraní de Isfahán que alberga un importante centro de investigación nuclear y un reactor. La defensa antiaérea iraní derribó varios vehículos aéreos no tripulados israelíes. De acuerdo con algunos informes, el objetivo de Israel fue una base aérea ubicada en la mencionada provincia.

