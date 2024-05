https://latamnews.lat/20240509/el-peor-resultado-la-debilidad-economica-alemana-es-cada-vez-mas-visible-1150338544.html

"El peor resultado": la debilidad económica alemana es "cada vez más visible"

La economía de Alemania se contrajo un 0,2% en 2023, registrando la peor cifra entre las principales economías europeas, y a pesar de un comienzo de año más...

De acuerdo con el nuevo informe, la economía del país se estancará en 2024: en particular, serán afectados el sector manufacturero y el de la construcción. El consumo, aunque se recupera, "no es suficiente para un verdadero repunte", según el economista del IW, Michael Grömling, citado por Reuters.El analista también lamentó las "enormes brechas" en la inversión, que se encuentra deprimida a causa de la situación geopolítica y a los altos tipos de interés, que encarecen la financiación.Según los comentarios del medio, la contracción económica de un 0,2% en 2023 —"el peor resultado" de las grandes economías de la eurozona— se debe, entre otras, a "los elevados costos de la energía", como consecuencia del rechazo de las fuentes de energía económicas procedentes de Rusia.La institución prevé un crecimiento del 0% para Alemania, que es inferior a los resultados de algunos países como Estados Unidos, Reino Unido o Francia. Con arreglo a las estimaciones del IW, el comercio exterior también seguirá siendo débil y apenas aportará estímulo económico en 2024.A eso se suma una enorme fuga de capitales desde el país al extranjero. En cuanto a la inflación, en abril se aceleró más de lo previsto como resultado de la persistencia de los altos precios de la energía y los alimentos, según la Oficina Federal de Estadística de Alemania.Bajo tales circunstancias, el IW pronostica que la tasa de desempleo aumente hasta el 6% de media para 2024, frente al 5,7% de 2023. De esa manera, Alemania, que antaño fue la potencia industrial de Europa, tendrá que acostumbrarse a su papel de país rezagado, a la zaga de sus homólogos europeos, se desprende del informe del IW."Si nada cambia, seguiremos desaprovechando nuestro potencial", concluyó Grömling.Alemania ha sido el país más afectado por las sanciones contra las importaciones rusas de gas, petróleo y carbón impuestas debido a su operación militar especial en Ucrania y por las consecuencias de los sabotajes contra los gasoductos Nord Stream 1 y 2.Desde Moscú indicaron en reiteradas ocasiones que la UE cometió un grave error al renunciar a las adquisiciones de los hidrocarburos rusos. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró que su país no niega a nadie el suministro de sus recursos energéticos. En sus palabras, Europa esperaba que si no recibía el gas ruso, Rusia colapsaría, pero, en cambio, en sus Estados están empezando a producirse procesos irreversibles.

