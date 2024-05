https://latamnews.lat/20240508/rusia-advierte-que-si-aparecen-militares-franceses-en-ucrania-se-convertiran-en-objetivo-1150314497.html

Rusia advierte que si aparecen militares franceses en Ucrania se convertirán en objetivo

MOSCÚ (Sputnik) — Los militares franceses se convertirán en blanco del Ejército ruso si aparecen en la zona del conflicto en Ucrania, declaró la portavoz del...

La semana pasada, en una entrevista con el medio The Economist, Macron afirmó que no descarta el envío de tropas a Ucrania si Rusia rompe la línea del frente y hay una solicitud por parte de Kiev. Macron afirmó en febrero que los líderes occidentales habían debatido la posibilidad de enviar tropas a Ucrania. Admitió que aún no se había alcanzado un consenso, pero, según el jefe de Estado francés, "no se puede descartar nada".El Kremlin afirmó posteriormente que había prestado atención a las palabras de Macron de que Europa había debatido el tema del envío de tropas a Ucrania y que su postura sobre la derrota estratégica de Rusia en Ucrania también era bien conocida por Moscú.

