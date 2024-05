https://latamnews.lat/20240507/hallan-chevrones-con-la-bandera-francesa-en-el-cuerpo-de-un-mercenario-liquidado-en-lugansk--video-1150289367.html

Hallan chevrones con la bandera francesa en el cuerpo de un mercenario liquidado en Lugansk | Video

Unos chevrones de la bandera francesa invertida y otro la bandera francesa en estilo militar fueron encontrados en el cuerpo de un mercenario liquidado

Anteriormente, el exsubsecretario de Defensa estadounidense, Stephen Bryen, afirmó en una entrevista con medios de comunicación extranjeros que Francia había enviado soldados de la Legión Extranjera a Ucrania. El Ministerio de Exteriores francés desmintió esta información.El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó en febrero que los líderes occidentales habían debatido la posibilidad de enviar tropas a Ucrania. Admitió que aún no se había alcanzado un consenso, pero, según el jefe de Estado francés, "no se puede descartar nada".El Kremlin afirmó posteriormente que había prestado atención a las palabras de Macron de que Europa había debatido el tema del envío de tropas a Ucrania y que su postura sobre la derrota estratégica de Rusia en Ucrania también era bien conocida por Moscú.Señaló que una serie de países que participan en el evento de París sobre Ucrania conservan "una evaluación bastante sobria de los peligros potenciales de tal acción y el peligro potencial de la participación directa en un conflicto caliente, absolutamente no está en los intereses de estos países, deben ser conscientes de ello."El ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, advirtió a su homólogo francés, Sebastien Lecornu, de que el envío de tropas francesas a Ucrania crearía problemas para la propia Francia. Anteriormente, el gabinete de prensa del Servicio de Inteligencia Exterior (SVR) citó al director del SVR, Serguéi Narishkin, afirmando que una unidad militar francesa, si acabara en Ucrania, se convertiría en un objetivo legítimo prioritario de los militares rusos.

