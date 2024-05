https://latamnews.lat/20240508/el-gobierno-de-argentina-calcula-en-65-millones-las-personas-afectadas-por-huelga-general-1150320504.html

El Gobierno de Argentina calcula que la huelga general afectará a casi 7 millones de personas

El Gobierno de Argentina calcula que la huelga general afectará a casi 7 millones de personas

Sputnik Mundo

BUENOS AIRES (Sputnik) — El Gobierno argentino estimó que 6.953.000 personas se verán impedidas de movilizarse por la huelga general convocada para por la... 08.05.2024, Sputnik Mundo

2024-05-08T15:13+0000

2024-05-08T15:13+0000

2024-05-08T15:28+0000

américa latina

gobierno de argentina

argentina

huelga

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/03/1e/1149354769_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_88feff5a5d40c9961ca5e129e2434e45.jpg

"La decisión de la CGT afecta a 6.953.000 aproximadamente", precisó el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su habitual rueda de prensa en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo. Las proyecciones del Gobierno que preside Javier Milei anticipan que cuatro millones de personas no podrán viajar en autobuses en la zona metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que abarca la capital y 40 municipios adyacentes en la provincia de Buenos Aires (este). Un millón y medio de personas no podrá movilizarse en el interior del país y la misma cantidad de habitantes se verán imposibilitados de trasladarse en tren, además de 93.000 pasajeros adicionales que encontrarán cancelados 703 vuelos. El paro general, el segundo convocado por la CGT desde que Milei asumiera la actual gestión en diciembre, "no tiene una razón aparente", a juicio del portavoz presidencial.El representante del mandatario argentino advirtió que se les descontará la jornada a los empleados estatales que se adhieran a la huelga general y que "las organizaciones deberán afrontar gastos de la situación que el día ocasione".Si se toma en cuenta la medida de fuerza, el Gobierno de Milei ha afrontado en total dos huelgas de la CGT, otras dos de las empresas de transportes de autobuses, dos paros docentes, uno de aeronáuticos y más de un centenar de marchas e intentos de piquetes.Adorni aprovechó para remarcar que la gestión precedente presidida por Alberto Fernández (2019-2023), en cambio, tuvo "cero paros".En un clima creciente de conflictividad social, sindicatos del transporte realizaron el 7 de mayo asambleas de protesta con cese de actividades que afectaron los servicios de vuelos, trenes, subterráneos y transporte de cargas, y el 8 de mayo hubo una protesta de movimientos sociales con cortes en 500 puntos del país.El paro general convocado para el 9 de mayo es en respuesta al programa económico de ajuste que impulsa el Gobierno, ante una economía que muestra los primeros signos de recesión y en un contexto en el que los salarios han perdido su poder adquisitivo debido a la inflación.

https://latamnews.lat/20240504/el-reporte-sobre-derechos-humanos-realizado-por-eeuu-es-un-instrumento-politico-de-presion-1150229055.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

gobierno de argentina, argentina, huelga