Científicos podrían haber averiguado por qué en Venus hay tan poca agua

Científicos podrían haber averiguado por qué en Venus hay tan poca agua

Los expertos suelen creer que Venus alguna vez se pareció mucho más a la Tierra. Sin embargo, todavía no está claro por qué ahora ese planeta es infernal sin... 08.05.2024

De acuerdo con una nueva investigación, la principal causa de esto es un proceso llamado recombinación disociativa, que hace que el hidrógeno de Venus se escape al espacio, provocando que el planeta pierda agua mucho más rápido de lo que se pensaba.Examinar Venus y la Tierra uno al lado del otro plantea algunas cuestiones muy interesantes. Además de las similitudes en tamaño y masa, ambos planetas parecen estar formados más o menos por las mismas rocas, con la misma estructura de núcleo de hierro y manto rocoso.En la actualidad, si extendiéramos el agua de la Tierra uniformemente sobre su superficie, se crearía un océano global de 3 kilómetros de profundidad, mientras que en caso de Venus sería solo de 3 centímetros.Los investigadores, codirigidos por Chaffin y su colega, la científica planetaria Eryn Cangi trataron de investigar esta discrepancia realizando simulaciones por ordenador de los procesos que tienen lugar en la atmósfera de Venus. Y sus resultados apuntaron a un proceso que se ha pasado por alto durante 50 años: la recombinación de una molécula llamada HCO+.Se trata de un ion positivo compuesto por hidrógeno, carbono y oxígeno, formado por la combinación de dióxido de carbono y agua, y la pérdida de electrones cargados negativamente. La investigación del equipo demuestra que, cuando los electrones se recombinan con la molécula, el hidrógeno se desprende y sale disparado hacia el espacio. Y sin el hidrógeno, el agua ya no puede formarse.Sin embargo, el modelo presupone una gran cantidad de HCO+ en la atmósfera de Venus, y hasta la fecha no hemos detectado ninguno. Pero eso podría deberse a que no hemos pensado en buscarlo, por lo que ninguna de las sondas enviadas para observar a Venus ha tenido la capacidad de detectarlo.Esto, sin embargo, podría resolverse en los planes de diseño de las futuras misiones a Venus.La investigación fue publicada en Nature.

venus

