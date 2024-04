https://latamnews.lat/20240419/venus-lanza-al-espacio-carbono-y-oxigeno-sin-que-los-cientificos-puedan-explicarlo-1149863785.html

Venus lanza al espacio carbono y oxígeno sin que los científicos puedan explicarlo

Este extraño fenómeno fue detectado por la sonda espacial europeo-japonesa BepiColombo cuando pasaba rozando Venus en su camino hacia Mercurio en 2021.La Tierra tiene un campo magnético que protege nuestra atmósfera de ser arrastrada al espacio por el viento solar. Venus no tiene esa protección porque su núcleo interno es más frío que el nuestro y, por lo tanto, no puede moverse lo suficiente para generar un campo magnético. Sin embargo, posee una débil "magnetosfera inducida", que se forma como resultado del viento solar cargado que choca contra la atmósfera venusina e ioniza los átomos. BepiColombo atravesó esta débil magnetosfera durante unos 90 minutos en agosto de 2021, mientras ajustaba su rumbo hacia Mercurio, y detectó que iones cargados de carbono y oxígeno parecían escapar de la atmósfera.Los científicos aún no están seguros de por qué ocurre esto exactamente, pero puede deberse a que el viento solar que golpea la atmósfera acelera los iones a tal velocidad que pueden escapar de la gravedad del planeta, vertiéndose al espacio.Se cree que Venus fue en un tiempo más parecido a la Tierra, poseyendo agua líquida en su superficie hace muchos millones de años, antes de que su superficie se calentara tanto. Se espera que nuevas misiones descubran más detalles sobre la atmósfera, la magnetosfera y la superficie de Venus, revelando los secretos del pasado de nuestro vecino planetario. En los próximos años, la misión Envision de la ESA, el orbitador VERITAS y la sonda DAVINCI de la NASA, además del orbitador Shukrayaan de la India, serán enviados a Venus para recoger más datos.El estudio fue publicado en la revista Nature Astronomy.

