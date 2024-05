Vladímir Putin asume la Presidencia de Rusia | Video

https://latamnews.lat/20240507/vladimir-putin-asume-la-presidencia-de-rusia-1150286827.html

Vladímir Putin tomó juramento como presidente de Rusia y asumió oficialmente el cargo de jefe de Estado. Putin encabezará el país durante los próximos seis... 07.05.2024

Vladímir Putin asumió por quinta vez la Presidencia de Rusia en una ceremonia solemne que se celebró sobre el mediodía en el Kremlin y que fue transmitida en directo por seis canales de televisión rusa.Durante la ceremonia, Putin prometió que la máxima prioridad durante su quinto mandato en el Kremlin seguirán siendo los intereses nacionales y la seguridad ciudadana."Los intereses, la seguridad del pueblo ruso seguirán por encima de todo para mí", afirmó Putin en su discurso de investidura. El mandatario subrayó que "la voluntad consolidada de millones de personas es una fuerza colosal".Putin resaltó que los sistemas estatal, público y político de Rusia deben resistir cualquier desafío."Es importante que recordemos también las lecciones [de la historia], que no olvidemos el trágico costo de los disturbios y la agitación interna. Por lo tanto, nuestros sistemas estatal, público y político deben ser sólidos y absolutamente resistentes a cualquier desafío y amenaza, garantizar el desarrollo progresivo y estable de la unidad e independencia del país", dijo.Además, Vladímir Putin declaró que Rusia no rechaza al diálogo con los países de Occidente.El mandatario preguntó de forma retórica si los países occidentales "pretenden seguir intentando frenar el desarrollo de Rusia, continuar con su política de agresión y de presión (...) que no ha cesado desde hace años, o buscar un camino hacia la cooperación y la paz".Sin embargo, el diálogo con los países occidentales sobre las cuestiones de seguridad y estabilidad estratégica es posible solo en igualdad de condiciones, enfatizó Putin. Asimismo, el presidente ruso destacó que el país seguirá la labor con sus socios para establecer un orden mundial multipolar.Según la Constitución, las tomas de posesión se celebran después de seis años de la investidura del anterior presidente o el trigésimo día después de que la Comisión Electoral Central anuncie los resultados de las elecciones. Todas las ceremonias de Putin desde 2000 tuvieron lugar el 7 de mayo.Putin accedió a la Presidencia por primera vez en el año 2000 y fue relegido en 2004. Putin no participó en las elecciones de 2008, ya que la Constitución de Rusia no permite presentarse tres veces seguidas al cargo de jefe de Estado. Tras apoyar a Dmitri Medvédev como candidato presidencial, Putin se convirtió en primer ministro en mayo de 2008.Putin volvió a ser mandatario en 2012 y fue reelegido presidente en 2018. Putin recibió el derecho a presentarse a las elecciones de 2024 después de que se aprobaran enmiendas a la Constitución rusa en una votación a nivel nacional en 2020, en las que se abordaban nuevos requisitos para los distintos niveles de gobierno.Putin obtuvo la cifra récord del 87,28% de los votos en las elecciones presidenciales rusas, celebradas del 15 al 17 de marzo.

