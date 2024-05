https://latamnews.lat/20240507/politica-de-eeuu-pone-en-duda-moratoria-rusa-sobre-el-despliegue-de-misiles-1150287853.html

Política de EEUU "pone en duda" moratoria rusa sobre el despliegue de misiles

MOSCÚ (Sputnik) — La política destructiva de EEUU pone en duda la moratoria de Rusia sobre el despliegue de misiles de medio y corto alcance, declaró el... 07.05.2024

El diplomático también señaló que Rusia y EEUU mantienen un diálogo mínimo, en particular intercambian opiniones sobre cuestiones de estabilidad estratégica."Esto sucede solo a nivel de trabajo, a través de canales diplomáticos. Es decir, no hay nada parecido a lo que ocurrió en el pasado", añadió.Para empezar a considerar la reanudación de un diálogo sistemático con Washington sobre la estabilidad estratégica, continuó Riabkov, se necesitan cambios reales en la actual política hostil de EEUU hacia Rusia.Al mismo tiempo, el viceministro de Exteriores ruso advirtió al bloque occidental que su país defenderá su integridad territorial con todos los medios disponibles."Esos Estados van por el camino de la escalada, pero nosotros defenderemos nuestra soberanía e integridad territorial, la seguridad de nuestro país con todos los medios disponibles", indicó.Riabkov insistió en que su país responderá a todos los ataque hostiles de los países occidentales y creerá solo los hechos concretos.Las declaraciones de Riabkov se producen después de que trascendieron los planes de Estados Unidos de desplegar misiles de corto y medio alcance en la región de Asia-Pacífico antes de fin de año. Rusia cuestionó los planes de Washington y advirtió que revisaría su moratoria al emplazamiento de este tipo de armas si los estadounidenses despliegan sus misiles en cualquier parte del mundo.EEUU rompió en 2019 el Tratado INF de misiles de medio y corto alcance que prohibía el despliegue terrestre de este tipo de armas. En el continente europeo, EEUU y Rusia protagonizan también una pugna geopolítica por el conflicto ucraniano.Las fuerzas rusas llevan a cabo desde febrero de 2022 la operación militar especial para detener los bombardeos ucranianos contra los civiles de Donetsk y Lugansk, dos territorios que se independizaron de Ucrania en 2014 y se incorporaron a Rusia en septiembre de 2022.Conforme al liderazgo ruso, los objetivos de la campaña militar son detener "el genocidio de los pueblos de Donetsk y Lugansk que cometía el régimen ucraniano" y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.El 6 de mayo, el Estado Mayor de Rusia, por orden del comandante en jefe supremo de las Fuerzas Armadas, Vladímir Putin, comenzó los preparativos para un ejercicio militar con prácticas de uso de armas nucleares no estratégicas.Según el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, estos ejercicios están relacionados con las declaraciones de Occidente sobre la disposición a enviar tropas a Ucrania. El portavoz presidencial calificó estas declaraciones de peligrosas. Según sus palabras, esta nueva ronda de escalada de tensión, que no tiene precedentes, requiere atención especial y medidas especiales.

