¿Es el fin del poder de Zelenski?: Incluirlo en la lista de personas buscadas "es oportuno"

El ex diputado ucraniano y líder del movimiento La Otra Ucrania, Spiridon Kilinkarov, expone que el mandato del presidente ucraniano termina el 21 de mayo y... 05.05.2024, Sputnik Mundo

El anuncio de que Volodímir Zelenski fue incluido este sábado 4 de mayo en la lista de buscados por el Ministerio de Defensa ruso es muy oportuno, ya que el 21 de mayo finalizarán sus poderes como jefe de Estado, así como la legitimidad que le confiere el cargo. Así lo declaró a Sputnik Spiridon Kilinkarov, exdiputado ucraniano y miembro del movimiento internacional La otra Ucrania.Según el ex diputado ucraniano, Occidente también está perdiendo interés en Volodímir Zelenski.En ese sentido, el político señaló las múltiples veces en la historia Estados Unidos se negó a apoyar a los líderes o ex líderes de ciertos países que ya no eran necesarios para ellos.El ex parlamentario destacó que todo lo que concierne a los crímenes cometidos en Ucrania y a sus responsables "debe quedar registrado, debe quedar en papel"."Llegará el momento y todos estos documentos servirán. Creo que este es un enfoque muy correcto y debemos abordarlo de manera muy sustantiva", dijo Kilinkarov.

