Al negarse a dialogar con Rusia Occidente confirma "su colapso intelectual total"

Al negarse a dialogar con Rusia Occidente confirma "su colapso intelectual total"

EEUU y sus aliados actúan de forma ilógica e infantil al ignorar el plan ruso para resolver el conflicto ucraniano, declaró el exoficial de inteligencia suizo... 05.05.2024, Sputnik Mundo

"Nosotros [Occidente] ya no tenemos ni un solo canal diplomático que funcione. Y durante la crisis ucraniana hemos quemado todos los puentes con Rusia. Como resultado, ni siquiera podemos hablar con los rusos", indica Jacques Boe en una entrevista concedida al canal de YouTube Dialogue works.En cuanto a la conferencia de paz sobre Ucrania, que Suiza celebrará los días 15 y 16 de junio, el exfuncionario destaca que no se sabe si Rusia será invitada."Ellos [los participantes] ni siquiera saben si quieren invitar a Rusia. El primer día de la conferencia decidirán si quieren invitarla. Esto es completamente absurdo", subraya.En sus palabras, la idea de este evento no es discutir las propuestas de ambas partes, sino "hablar sobre el llamado plan de 10 puntos de [el mandatario ucraniano, Volodímir] Zelenski, que fue desarrollado por él a principios del año pasado"."Entonces, ¿por qué iban a venir los rusos a discutir un plan que ya se ha debatido y aceptado en Occidente y que no tiene absolutamente ninguna relación con lo que está ocurriendo en realidad?", pregunta Boe."Todo el esfuerzo diplomático es un completo desastre y totalmente ineficaz. Creo que esto es una señal de que Occidente se encuentra en un estado de colapso total. Me refiero al colapso intelectual. Podríamos añadir colapso militar y quizás colapso económico", agrega.El exoficial enfatiza que "nadie puede entender" la importancia del diálogo con Moscú.Suiza anunció la intención de celebrar una conferencia de paz sobre Ucrania los días 15 y 16 de junio cerca de la ciudad de Lucerna, evento al que se pretende invitar a representantes de 120 países.Kiev no oculta que intentará imponer al resto del mundo su llamada fórmula de paz. En Moscú, sin embargo, calificaron la idea de la cumbre en Suiza de "inadecuada" y "poco realista", ya que la parte ucraniana no tiene en cuenta las nuevas realidades y se niega tratarlas con Rusia.China y Turquía comparten también esta postura, ya que consideran poco realista celebrar negociaciones sin Rusia.

