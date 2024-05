https://latamnews.lat/20240503/el-oiea-confirma-mas-de-un-centenar-de-disparos-cerca-de-la-central-nuclear-de-zaporozhie-1150218016.html

El OIEA confirma más de un centenar de disparos cerca de la central nuclear de Zaporozhie

VIENA (Sputnik) — Los expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) afirman que escucharon más de 100 disparos cerca de la central nuclear de...

Además, el OIEA agregó que los representantes del organismo están al tanto de informes que advierten del despliegue de una base de entrenamiento para operadores de drones y una plataforma para lanzar drones cerca de la sexta unidad de energía y el centro de capacitación de la planta. "Los expertos de OIEA en la central no vieron ninguna evidencia del lanzamiento de drones ni de la presencia de plataformas de lanzamiento dentro del perímetro del sitio. Además, de acuerdo con los cinco principios específicos, cualquier ataque desde el territorio de la estación está estrictamente prohibido", comentó Grossi. También se señala que el 2 de mayo la planta informó a los expertos del OIEA de que los militares rusos se enfrentaron con drones cerca del centro de capacitación de la central, pero no hubo destrucción ni víctimas. Los expertos del OIEA no pudieron confirmar la presencia de drones, agregó la agencia. La central nuclear de Zaporozhie sufrió varios ataques ucranianos con drones en la primera quincena de abril, los que el Kremlin calificó de "una provocación muy peligrosa, con consecuencias negativas a largo plazo". Grossi, por su parte, llamó a poner fin a los ataques peligrosos e irresponsables contra la planta. La central nuclear de Zaporozhie se encuentra en la ciudad de Energodar, región de Zaporozhie, territorio que se adhirió a Rusia en septiembre de 2022.Con seis reactores de agua presurizada VVER-1000 y una capacidad total de 6.000 megavatios, la planta de Zaporozhie es la mayor de Europa. Sus seis reactores están apagados para minimizar el riesgo de su exposición al conflicto armado en curso. Las tropas ucranianas bombardean con regularidad Energodar y el adyacente recinto de la central.El ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, comentó que con esos ataques Kiev intenta crear las apariencias de una amenaza de catástrofe nuclear. Desde el OIEA subrayaron en numerosas ocasiones que es necesario crear una zona de seguridad en torno a la central.

