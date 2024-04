https://latamnews.lat/20240425/el-jefe-de-rosatom-asegura-que-la-central-de-zaporozhie-sigue-estable-tras-las-obras-de-reparacion-1150001903.html

El jefe de Rosatom asegura que la central de Zaporozhie sigue estable tras las obras de reparación

El jefe de Rosatom asegura que la central de Zaporozhie sigue estable tras las obras de reparación

Sputnik Mundo

MOSCÚ (Sputnik) — La central nuclear de Zaporozhie (ZNPP, por sus siglas en inglés) permanece estable y segura tras las obras de reparación y fortalecimiento... 25.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-25T12:33+0000

2024-04-25T12:33+0000

2024-04-25T12:33+0000

internacional

📰 ataques ucranianos a la central nuclear de zaporozhie

zaporozhie

rosatom

rusia

ucrania

🌍 europa

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/08/09/1142421176_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_fd14b5894d98f070b40a29c95e750995.jpg

Además, se crearon defensas fortificadas alrededor de la instalación de almacenamiento de combustible y se trajo el número necesario de generadores diésel de reserva y combustible diésel. Lijachov recordó que la central nuclear está equipada con un sistema para combatir drones, aunque no excluyó los riesgos de un accidente nuclear en caso de continuar los ataques ucranianos. El pasado 14 de abril, el director de la planta nuclear, Yuri Chernichuk, denunció que cada semana se detectan unos 120 drones ucranianos en la zona de la central. El 7 de abril, Ucrania lanzó varios ataques con vehículos aéreos no tripulados contra la infraestructura nuclear, justo después de una inspección realizada por expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). No se registraron graves daños. La central nuclear de Zaporozhie se encuentra en la ciudad de Energodar, región de Zaporozhie, territorio que se adhirió a Rusia en septiembre de 2022.Con seis reactores de agua presurizada VVER-1000 y una capacidad total de 6.000 megavatios, la planta de Zaporozhie es la mayor de Europa. Sus seis reactores están apagados para minimizar el riesgo de su exposición al conflicto armado en curso. Las tropas ucranianas bombardean con regularidad Energodar y el adyacente recinto de la central.El ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, comentó que con esos ataques Kiev intenta crear las apariencias de una amenaza de catástrofe nuclear. Desde el OIEA subrayaron en numerosas ocasiones que es necesario crear una zona de seguridad en torno a la central.

https://latamnews.lat/20240416/el-jefe-del-oiea-aborda-los-riesgos-de-un-accidente-nuclear-grave-en-la-central-de-zaporozhie-1149774112.html

zaporozhie

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 ataques ucranianos a la central nuclear de zaporozhie, zaporozhie, rosatom, rusia, ucrania, 🌍 europa