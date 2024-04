https://latamnews.lat/20240416/el-jefe-del-oiea-aborda-los-riesgos-de-un-accidente-nuclear-grave-en-la-central-de-zaporozhie-1149774112.html

El jefe del OIEA aborda los riesgos de un accidente nuclear grave en la central de Zaporozhie

El jefe del OIEA aborda los riesgos de un accidente nuclear grave en la central de Zaporozhie

El peligro de un incidente nuclear grave en la central de Zaporozhie no ha desaparecido, a pesar de que los reactores han sido puestos en estado de apagado en... 16.04.2024, Sputnik Mundo

"A pesar de que seis reactores de la central [nuclear de Zaporozhie] se encuentran ahora en estado de apagado en frío y la última unidad fue puesta en este estado hace dos días [el 13 de abril] por recomendación del [Organismo Internacional de Energía Atómica] OIEA, el peligro potencial de un accidente nuclear grave sigue siendo muy real", declaró Grossi en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.El director de la agencia nuclear llamó la atención sobre el hecho de que la central lleva casi dos años prácticamente parada y calificó toda la situación de una "sin precedentes". En sus palabras, esto plantea ciertos problemas de seguridad, por lo que es necesario llevar a cabo una serie de comprobaciones y se están manteniendo los contactos correspondientes con la dirección de la planta sobre el asunto.El 7 de abril, la planta, situada cerca de Energodar fue objetivo de drones que impactaron en áreas no críticas como el comedor, el puerto de carga y la cúpula del sexto bloque energético. Según informó la oficina de prensa de la planta, el ataque no comprometió la seguridad de la instalación ni alteró el nivel de radiación.Rosatom, la corporación estatal nuclear de Rusia, confirmó que tres personas resultaron heridas, pero no se registraron daños graves en la infraestructura.La central nuclear de Zaporozhie se encuentra en la ciudad de Energodar, región de Zaporozhie, territorio que se adhirió a Rusia en septiembre de 2022.Con seis reactores de agua presurizada VVER-1000 y una capacidad total de 6.000 megavatios, la planta de Zaporozhie es la mayor de Europa. Sus seis reactores están apagados para minimizar el riesgo de su exposición al conflicto armado en curso. Las tropas ucranianas bombardean con regularidad Energodar y el adyacente recinto de la central.El ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, comentó que con esos ataques Kiev intenta crear las apariencias de una amenaza de catástrofe nuclear. Desde el OIEA han subrayado en numerosas ocasiones que es necesario crear una zona de seguridad en torno a la central.

