https://latamnews.lat/20240502/provocaciones-antirrusas-moscu-pide-a-sus-aliados-no-asistir-a-cumbre-de-ucrania-en-suiza--1150190534.html

"Provocaciones antirrusas": Moscú pide a sus aliados no asistir a cumbre de Ucrania en Suiza

"Provocaciones antirrusas": Moscú pide a sus aliados no asistir a cumbre de Ucrania en Suiza

Sputnik Mundo

Moscú (Sputnik) — Rusia insta a sus socios del mundo a abstenerse de participar en la conferencia de paz sobre Ucrania que se celebrará a mediados de junio en... 02.05.2024, Sputnik Mundo

2024-05-02T20:31+0000

2024-05-02T20:31+0000

2024-05-02T20:31+0000

internacional

maría zajárova

ucrania

suiza

otan

onu

occidente

seguridad

política

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/05/02/1150189465_0:111:3071:1839_1920x0_80_0_0_8463006c8ff14108f3ec98ffad453066.jpg

La diplomática reafirmó que Moscú no tiene previsto participar en cumbres suizas ni en la primera ni en las siguientes etapas, independientemente de que reciba o no una invitación. Según la vocera, si Berna apostara realmente por nuevas negociaciones, "primero, daría pasos para restaurar la neutralidad perdida, y segundo, incluiría en la agenda de la 'cumbre' temas muy diferentes, como el cese de los envíos de armas a las tropas ucranianas, la confirmación del estatus neutral, no alineado y no nuclear de Ucrania, el reconocimiento de las realidades territoriales modernas", entre otros. Suiza celebrará los días 15 y 16 de junio una conferencia de paz sobre Ucrania en Burgenstock, cerca de la ciudad de Lucerna. El portavoz de la embajada rusa en Berna, Vladímir Jojlov, sostuvo que la cumbre es otra opción para impulsar una fórmula de paz "inviable" del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, "que no tiene en cuenta los intereses rusos". Al mismo tiempo, el canciller suizo, Ignazio Cassis, remarcó que "ningún proceso de paz puede llevarse a cabo sin Rusia". Su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, advirtió que la posible presentación de un "ultimátum colectivo" a Rusia en la conferencia en Suiza sobre Ucrania, anula cualquier posibilidad de que ese evento resulte exitoso. Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos, según el presidente, Vladímir Putin, son proteger a la población de "un genocidio por parte del régimen de Kiev" y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este. En noviembre de 2022, Zelenski presentó su 'fórmula de paz', de 10 apartados, donde habla sobre la seguridad energética y alimentaria, así como el fin de las tensiones.

https://latamnews.lat/20240430/un-eventual-acuerdo-a-largo-plazo-entre-eeuu-y-ucrania-es-absurdo-y-no-tiene-ningun-futuro-1150119135.html

ucrania

suiza

occidente

moscú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

maría zajárova, ucrania, suiza, otan, onu, occidente, seguridad, política, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, volodímir zelenski, moscú