"Petro decidió ponerse del lado de los monstruos": Israel responde a Colombia por romper relaciones

Tras la escalada de hostilidades entre Israel y el movimiento palestino Hamás en la Franja de Gaza, Petro ha criticado constantemente las actividades del Ejército israelí en el enclave palestino."Aquí delante de ustedes, el Gobierno del cambio, el presidente de la República informa que mañana [2 de mayo] se romperán las relaciones con Israel. (…) Por tener un Gobierno, por tener un presidente genocida", declaró Gustavo Petro al intervenir en la movilización popular con motivo del 1 de Mayo en la plaza de Bolívar, en Bogotá.El presidente mostró su confianza en que "hoy la humanidad toda en las calles por millones está de acuerdo con nosotros y nosotros con ella. No puede ser, no puede volver, no pueden llegar las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad", resaltó el jefe de Estado.Bogotá criticó la operación militar israelí en el enclave palestino desde su inicio en octubre de 2023, y eso ha desencadenado roces diplomáticos bilaterales. Tanto Israel como Colombia suspendieron anteriormente algunos vínculos comerciales, sobre todo en la compra de armas y apoyo militar.

