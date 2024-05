https://latamnews.lat/20240501/camarones-bananos-y-vehiculos-entra-en-vigor-el-tlc-entre-ecuador-y-china-1150141969.html

Camarones, bananos y vehículos: entra en vigor el TLC entre Ecuador y China

Camarones, bananos y vehículos: entra en vigor el TLC entre Ecuador y China

Sputnik Mundo

Desde mayo rige el acuerdo comercial entre Ecuador y China que exonera de aranceles a productos agrícolas ecuatorianos en el mercado chino. Dos economistas... 01.05.2024, Sputnik Mundo

2024-05-01T03:27+0000

2024-05-01T03:27+0000

2024-05-01T03:27+0000

economía

ecuador

china

general motors

📈 mercados y finanzas

tratado de libre comercio (tlc)

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.latamnews.lat/img/107220/68/1072206819_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_1d51ebe6d0af2ae4425bd81fa0885156.jpg

Casi un año después de que el acuerdo fuera firmado por ambos países, entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Ecuador y China, un acuerdo comercial que, según destaca el Gobierno ecuatoriano, permitirá que el 99,6% de los productos de exportación del país sudamericano acceda al mercado chino sin pagar impuestos o en un régimen de desgravación a corto plazo.Con la ratificación de la Asamblea Nacional como por la Corte Constitucional de Ecuador en los primeros meses de 2024, el acuerdo queda plenamente en vigencia desde el 1 de mayo. Desde entonces, los productos de Ecuador comienzan a ingresar al mercado chino sin pagar aranceles, que hasta ahora eran, en promedio, del 15%.Estimaciones del propio Gobierno ecuatoriano sugieren que el acuerdo permitirá aumentar el comercio entre ambos países en un 8,4% y colocará a Ecuador en igual situación que países como Perú o Costa Rica, que ya cuentan con un acuerdo similar con el gigante asiático.El experto recordó que China "es uno de los mercados más grandes del mundo" y que se trata de "uno de los mayores compradores de materia prima", lo que convierte el acuerdo en una buena posibilidad específicamente para los productos agrícolas ecuatorianos.En la misma línea, el economista José Orellana señaló que "la economía china es alrededor de 150 veces más grande que la de Ecuador", por lo que mantener acuerdos comerciales es tan importante como hacerlo con otros mercados como la Unión Europea.Orellana apuntó que, si bien hay productos ecuatorianos como el camarón que ya están "consolidados" en el mercado chino, "hay espacio para crecer en otros". "Hay expectativas de un incremento de exportaciones de pitahaya, arándanos, banano, camarón, etc", aseveró.Camino Mogro comentó, por su parte, que tanto el banano como el camarón ecuatoriano están "entre los mejores del mundo", por lo que se espera que el acuerdo permita ampliar el volumen de las exportaciones al mercado chino, incluso cuando estos productos se producen también en el mercado asiático.El especialista recordó, de todos modos, que el camarón está atravesando un momento de precios internacionales bajos, por lo que el acuerdo con China debería servir como "una invitación al sector acuícola a que comience a mejorar sus procesos productivos para tener una penetración a un mejor costo".¿Más inversiones para Ecuador?Orellana apuntó que, si bien el TLC firmado entre China y Ecuador no incluye un apartado sobre inversiones, es probable que el acuerdo genere "un mayor interés de empresas chinas en sectores como alimentos, minería, petróleo, construcción, entre otros".Para Camino Mogro, lo más probable es que la actividad en torno al TLC "se mantenga dentro de lo comercial al menos durante los primeros años" y, a medida que el mercado bilateral se desarrolla, puedan comenzar a pensarse en mayores inversiones. El analista recordó que China fue un importante inversor durante la gestión de Rafael Correa (2007-2017) pero muchos de esos proyectos no continuaron en los años siguientes.A esto se suman las dificultades que el país sudamericano puede presentar para atraer inversiones en un momento de crisis económica y financiera. "Para que vuelvan esas grandes inversiones necesitas una ayuda del sector público y esa ayuda todavía no se puede dar porque todavía no hay dinero en el país", subrayó.La competencia en el sector automotrizAmbos analistas reconocieron que el acuerdo también puede facilitar la importación de productos chinos en Ecuador, principalmente en el sector automotriz. Orellana indicó que el nuevo marco comercial podría promover el ingreso de vehículos familiares de origen chino y otros productos manufacturados. "El comercio bilateral podría incrementarse a medida que nuevos canales de distribución se abren de par en par", pronosticó.Para Camino Mogro, Ecuador deberá estar atento al saldo de su balanza comercial con China para no incrementar el déficit que ya existe, en función de la amplia variedad de productos manufacturados que llegan desde China y que "pueden restar competitividad a otras empresas".Un documento explicativo elaborado por el Gobierno ecuatoriano destaca que, si bien la balanza comercial entre ambos países ha sido deficitaria para Ecuador en los últimos cinco años, "ese déficit se ha reducido de forma gradual y, en el 2022, esta tendencia empezó a revertirse".La entrada en vigencia del TLC con China fue relacionada, por algunos analistas, con el anuncio de la empresa de origen estadounidense General Motors de cerrar su planta de ensamblaje de vehículos Chevrolet en Ecuador, ante una eventual mayor competencia con vehículos de origen chino.Para Camino Mogro, la decisión no tiene por qué estar relacionada específicamente con el acuerdo sino con que la penetración de vehículos chinos ya lleva algunos años, haciendo que General Motors "comenzara a tener una producción más baja". El cierre, además, también se produce en Colombia, que no cuenta con un acuerdo de este tipo con Pekín.El economista recordó además que la compañía se desempeñaba bajo un acuerdo que obligaba a que el 19% de los componentes de los vehículos fueran de origen nacional pero, sin embargo, "al final del día esos componentes terminaban siendo una radio, una llanta o el balde de una camioneta", es decir, elementos "sin tanto valor agregado". Al mismo tiempo, valoró que, según se anuncia, muchos de los trabajadores serán reabsorbidos en otras áreas.

https://latamnews.lat/20230120/el-nuevo-tlc-entre-china-y-ecuador-en-verdad-sirve-exportar-platano-y-camaron-1134841607.html

https://latamnews.lat/20240423/por-que-ecuador-apunta-contra-objetivos-militares-de-mexico-y-colombia-1149933344.html

ecuador

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sergio Pintado https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

ecuador, china, general motors, 📈 mercados y finanzas, tratado de libre comercio (tlc), 💬 opinión y análisis